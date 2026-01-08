Популярни
Вход / Регистрирай се
Успехите в Льо Ман може да дадат предимство на Ферари във Формула 1

  • 8 яну 2026 | 16:15
Успехите в Льо Ман може да дадат предимство на Ферари във Формула 1

Според слуховете, Мерцедес ще разполага с най-добрата задвижваща система за сезон 2026 във Формула 1. Това са очакванията, тепърва предстои да видим на тестовете дали наистина е така.

Задвижващите системи в Формула 1 ще претърпят значителни промени през 2026, като мотор-генераторната група MGU-H ще бъде премахнат за сметка на по-голяма и по-мощна батерия. Допълнително се увеличава, на 50%, мощността, която идва от електрическия блок на хибридната система, който работи заедно с двигателя с вътрешно горене.

Очаква се, че Ферари може да се окажат най-близките конкуренти на Мерцедес благодарение на своя опит в производството на двигатели. Ауди и Ред Бул Пауъртрейнс дебютират, а Хонда се завърна в спорта едва през 2015 година.

Въпреки че Ферари не успя да спечели нито една победа през 2025, Скудерията взе световната титла в клас Hypercar в Световния шампионат за издръжливост (WEC), при това срещу много силна конкуренция. А с прототипа 499Р Ферари спечели три поредни победи в последните три години в легендарното състезание "24 часа на Льо Ман".

Според информации в италианската преса, тимът във Формула 1 е почерпил опит от колегите си, състезаващи се в Льо Ман относно това как може да бъде намалено теглото на батерията на борда на колата. 499Р и повечето прототипи от клас Hypercar са хибриди, така че италианците имат натрупан опит в това отношение. А и досега Ферари изоставаше точно в тази област спрямо Мерцедес.

Това взаимодействие между двата екипа вече беше потвърдено, но според източници от Маранело, има още "много други теми", по които тимът във Формула 1 е получил ценен опит, придобит с цената на хиляди състезателни километри в WEC и на практика няма друг тим, който да може да може да трансферира опит и готови решения от WEC във Формула 1.

Снимки: Gettyimages

