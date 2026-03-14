Майката на Никола Цолов го посрещна във Валенсия

Победителят в първото основно състезание за сезона във Формула 2 Никола Цолов се прибра днес в Европа от Мелбърн, където остана почти цяла седмица след края на Гран При на Австралия.

Майката на Никола - Мира, го посрещна на летището във Валенсия и беше първият човек, който го поздрави на европейска земя за силния старт на кампанията му.

Шефът на Кампос засипа с похвали Никола Цолов

В дните преди състезанията в Мелбърн Мира следеше внимателно пътуването на Никола към Австралия, а след това изгледа всички сесии от Австралия, а феновете отбелязаха, че победата на пилота на Кампос в основното състезание е било хубав подарък за майка му за 8 март.

THE LION ROARS!! 🦁🇧🇬



NIKOLA TSOLOV WINS THE OPENING FEATURE RACE OF THE SEASON IN MELBOURNE!! 🏆#F2 #AusGP pic.twitter.com/mSp2clOc3Y — Formula 2 (@Formula2) March 8, 2026

Снимки: Imago