Фернандо Алонсо: В едно отношение Формула 1 направи крачка назад

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо смята, че Формула 1 се е подобрила в много отношения за тези 26 години, през които той е част от спорта, но също така посочи и един аспект, където има отстъпление.

Пилотът на Астън Мартин, който тази година започва своя 23-ти сезон във Формула 1, е свидетел на значителната еволюция на спорта както на пистата, така и извън нея, откакто дебютира с Минарди през 2001 г. През предстоящата кампания 44-годишният испански пилот трябва да се съобразява с нова промяна в правилата. Формула 1 преминава към разпределение на мощността 50/50 между двигателя с вътрешно горене и електрическа енергия.

„Формула 1 се промени към по-добро по отношение на безопасността, представянето пред публиката и технологиите - обясни Алонсо в голямо интервю за вестник The New York Times. - „Разполагаме с невероятни задвижващи системи, много ефективни, с може би 60 процента по-нисък разход на гориво в сравнение с преди две десетилетия, при същата или по-висока производителност, което е забележително.“

Въпреки това двукратният шампион във Формула 1 смята, че напредъкът на технологиите е оказал цялостен негативен ефект върху автомобилите, с които се е състезавал в световния шампионат.

„Забавлението зад волана може би е направило крачка назад - заяви Алонсо. - Заради безопасността и технологиите, тези дълги и тежки болиди не са толкова пъргави, колкото бяха колите преди."

През новия сезон във Формула 1 автомобилите ще са по-компактни - с 20 сантиметра по-къси и с 10 сантиметра по-тесни, както и с 30 килограма по-леки. Това е стъпка в правилната посока, но машините все още се различават значително от тези в началото на кариерата на Алонсо през първото десетилетие на века.

Един аспект, който не се е променил, е страстта и ентусиазмът на Алонсо към всичко на четири колела, което го води до твърдото заключение как гледа на Формула 1 в сравнение с другите моторни спортове.

„Когато не съм във Формула 1, съм на картинг писта, с бъги насред дюните или в рали автомобил - потвърди испанецът. - След това, когато размишлявам коя е най-добрата стъпка за следващата година, за следващите три години или каквото и да е, мисля, че Формула 1 все още е върхът на моторните спортове."

