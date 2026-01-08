Популярни
Бивш механик на Макс Верстапен стана шеф в Ауди

  • 8 яну 2026 | 16:00
  • 201
  • 0


Лий Стивънсън, бившият главен механик на Макс Верстапен в Ред Бул, беше повишен непосредствено преди старта на сезона във Формула 1, в който Ауди ще дебютира със заводския си тим. Стивънсън е новият тим мениджър на Ауди - напълно заслужено повишение с оглед приноса му за трансформирането на Заубер в Ауди.

Стивънсън, който работеше в тясно сътрудничество с нидерландския пилот, се присъедини към Заубер преди две години. През този период Стивънсън заемаше позицията на главен механик в базирания в Хинвил отбор, където работи заедно с друг бивш кадър на Ред Бул – настоящият ръководител на Ауди Джонатан Уитли.




Тази седмица е доста натоварена за Ауди, след като в сряда беше обявено, че на 19 декември за първи път е бил запален двигателят, който ще задвижва болида R26. А утре се очаква новият автомобил да излезе за първи път на пистата.

Отборът ще представи официално своя R26 в Берлин на 20 януари, седмица преди първия официален предсезонен тест, който ще се проведе на пистата „Каталуня“ в Барселона.




Преди това обаче натовареният график на тима продължава. Според информациите, в петък отборът ще използва част от разрешените от правилата на Формула 1 снимачни дни, за да направи шейкдаун на R26 на същата писта.



Снимки: Imago

