  Какъв беше проблемът, който изтормози Ръсел?

Какъв беше проблемът, който изтормози Ръсел?

  • 14 март 2026 | 13:55
Квалификацията за Гран При на Китай се оказа трудно изпитание за победителя от спринта по-рано днес Джордж Ръсел (Мерцедес). Той получи повреда в предното крило във втората част, а в третата за кратко спря на завой №5 на пистата в Шанхай.

От Мерцедес обясниха, че все още проучват каква е била повредата, но тимът успя да се справи с проблема, макар и Джордж да беше на ръба да не успее.

Андреа Кими Антонели оглави изключително престижна класация
Андреа Кими Антонели оглави изключително престижна класация

Оказа се, че задвижващата система на Ръсел е минала в режим против изгасване на двигателя, а след това колата спря на пистата. Пилотът откри, че трансмисията му е блокирала на първа предавка, след като колата му се съживи. IT отделът на Мерцедес успя да стартира отново колата на Ръсел, наложи се смяна на волана му и пълен рестарт на всички системи на борда на болида.

При стартирането на двигателя се оказа, че колата пак е на първа скорост, което наложи още един пълен рестарт и едва тогава трансмисията позволи включване на неутрална предавка и оттам вече нормално превключване на скоростите.

Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай
Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

Ръсел излезе от бокса 2 минути преди края на третата част на квалификацията и успя да запише второ време в класирането, само на 0,222 секунди от съотборника си в Мерцедес Андреа Кими Антонели, който завърши първи.

Ръсел се пребори с дуото на Ферари и триумфира в спринта в Китай
Ръсел се пребори с дуото на Ферари и триумфира в спринта в Китай
 Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Снимки: Gettyimages

