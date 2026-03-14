Какъв беше проблемът, който изтормози Ръсел?

Квалификацията за Гран При на Китай се оказа трудно изпитание за победителя от спринта по-рано днес Джордж Ръсел (Мерцедес). Той получи повреда в предното крило във втората част, а в третата за кратко спря на завой №5 на пистата в Шанхай.

От Мерцедес обясниха, че все още проучват каква е била повредата, но тимът успя да се справи с проблема, макар и Джордж да беше на ръба да не успее.

Оказа се, че задвижващата система на Ръсел е минала в режим против изгасване на двигателя, а след това колата спря на пистата. Пилотът откри, че трансмисията му е блокирала на първа предавка, след като колата му се съживи. IT отделът на Мерцедес успя да стартира отново колата на Ръсел, наложи се смяна на волана му и пълен рестарт на всички системи на борда на болида.

При стартирането на двигателя се оказа, че колата пак е на първа скорост, което наложи още един пълен рестарт и едва тогава трансмисията позволи включване на неутрална предавка и оттам вече нормално превключване на скоростите.

Ръсел излезе от бокса 2 минути преди края на третата част на квалификацията и успя да запише второ време в класирането, само на 0,222 секунди от съотборника си в Мерцедес Андреа Кими Антонели, който завърши първи.

Снимки: Gettyimages