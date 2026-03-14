Част за 6 евро спряла Солберг и Ожие в рали „Сафари“

Пилотите на Тойота, заемащи първите две места в класирането на рали „Сафари“, Оливър Солберг и Себастиен Ожие, отпаднаха в прехода между последната сутрешна отсечка днес и сервизната зона.
Тим шефът на Тойота за това рали Юха Канкунен пред медиите в сервизната зона в Найваша каква е причината за двойното отпадане, а минути по-рано – в тази 13-а отсечка спря още един пилот на тима – лидерът в WRC Елфин Еванс.
Шок! Първите двама в рали „Сафари" отпаднаха
„В етапа имаше много кал и калта е влязла в двигателите на двамата, като от това са се повредили алтернаторите и на двете коли – обясни 4-кратният световен шампион. – Също така, Оливър има и малък проблем с трансмисията. Наясно сте със ситуацията на Елфин, така че това не беше най-добрата ни сутрин.
„Сега Така е начело, така че в това отношение сме в добра позиция. Но това е рали „Сафари“ и всичко може да се случи.“
Канкунен заяви, че дефектиралата част в алтернаторите на Солберг и Ожие струва 6 евро, като става въпрос за ролка, като това е предизвикало задръстването им с кал. Но в случая повредите са били неизбежни, тъй като калта е проникнала навсякъде в колите на двамата.
