Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Мето Деянов: Виждам голям подем в ЦСКА, очаквам още по-силна пролет

Мето Деянов: Виждам голям подем в ЦСКА, очаквам още по-силна пролет

  • 8 яну 2026 | 09:54
  • 719
  • 0

Любимецът на Сектор Г от близкото минало Методи Деянов е футболист, който е дал много на ЦСКА. Има две титли с „червените“, а след края на кариерата си водеше различни детски гарнитури на родния си отбор.

Коментирайки селекцията и прогреса на ЦСКА при новия треньор Христо Янев, 50-годишният бивш футболист беше категоричен, че титлата ще е „червена“ при завръщането на клубния стадион.

ЦСКА е близо до привличането на заместник на Бусато
ЦСКА е близо до привличането на заместник на Бусато

„Виждам голям подем в ЦСКА, най-вече в последните мачове. Новото ръководство работи много професионално, приличаме на европейски клуб от най-високо ниво. Очаквам още по-силна пролет. Скаутският отдел работи много добре, подсилваме се във всяка една линия, което е добре. Привличаме още едно крило и един от силните български футболисти - Андрей Йорданов.

Засилването на конкуренцията води и до качество, факт. Есента Христо Янев бе принуден да играе без крила, сега привлича доста такива. Това говори за промяна на стила и схемата на отбора най-вероятно. Очевидно Янев има правилни виждания и мисля, че отборът ще играе красив футбол оттук нататък. През през първия дял от шампионата футболът бе малко скучен. Но в клуба знаят как да върнат ЦСКА на върха“, анализира пред „Мач Телеграф“ Методи Деянов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Славия обяви първото си зимно попълнение

Славия обяви първото си зимно попълнение

  • 7 яну 2026 | 18:42
  • 16207
  • 2
Дунав очаква още един нов до дни

Дунав очаква още един нов до дни

  • 7 яну 2026 | 18:32
  • 2381
  • 0
Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

Ботев (Враца) взе футболисти от ЦСКА

  • 7 яну 2026 | 18:31
  • 23632
  • 10
Боби е със стабилни жизнени показатели, но не е комуникативен, сподели човек от "Национали 94"

Боби е със стабилни жизнени показатели, но не е комуникативен, сподели човек от "Национали 94"

  • 7 яну 2026 | 18:20
  • 26242
  • 35
Бивш национал подсили Гигант

Бивш национал подсили Гигант

  • 7 яну 2026 | 18:18
  • 4864
  • 1
Етър представи юноша на Левски

Етър представи юноша на Левски

  • 7 яну 2026 | 17:34
  • 3752
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров в битка за място на 1/4-финалите в Бризбън

Григор Димитров в битка за място на 1/4-финалите в Бризбън

  • 8 яну 2026 | 10:32
  • 4516
  • 9
Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

  • 7 яну 2026 | 22:48
  • 38404
  • 61
Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

  • 7 яну 2026 | 23:40
  • 16907
  • 16
Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

  • 7 яну 2026 | 23:00
  • 15589
  • 15
Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

  • 7 яну 2026 | 23:27
  • 28146
  • 34
Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

  • 8 яну 2026 | 00:14
  • 25715
  • 26