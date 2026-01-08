Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Рилски спортист
  Талант напусна ЦСКА и подсили Рилски спортист

  • 8 яну 2026 | 11:25
  • 1112
  • 1
Taлантът Румен Рангелов си тръгна от ЦСКА и продължава развитието си в Рилски спортист. Той е третото ново попълнение на лидера в Югозападната Трета лига.

Мето Деянов: Виждам голям подем в ЦСКА, очаквам още по-силна пролет
Мето Деянов: Виждам голям подем в ЦСКА, очаквам още по-силна пролет

"Рангелов играе централен защитник, но се справя отлично и като вътрешен полузащитник. Той е роден на 11 февруари 2004 година и е юноша на Славия. След това преминава за кратко през школата на Чавдар (Етрополе) преди да се завърне при „белите“ и да се състезава за втория тим.

През юли 2024 г. се присъединява към ЦСКА и веднага става част от третия отбор. През есента той беше капитан на третия тим на „червените“, а през октомври записа минути и за ЦСКА II във Втора лига", написаха от Рилски спортист.

