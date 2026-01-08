Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  ЦСКА е близо до привличането на заместник на Бусато

ЦСКА е близо до привличането на заместник на Бусато

  8 яну 2026 | 09:41
  • 1536
  • 1

ЦСКА е пред финализиране на трансфера на вратаря на Ботев (Враца) Димитър Евтимов, стана ясно вчера. В първия ден от подготовката на „червените“ за годината треньорът Христо Янев намекна за раздяла с бразилеца Густаво Бyсато – чужденецът с най-много мачове в историята на ЦСКА. Договорът на стража е до края на годината и от клуба нямат намерение да го подновяват.

Напускането на Бусато отваря врата именно за привличането на Евтимов, тъй като Христо Янев остава само с един вратар през лятото – Фьодор Лапоухов. Договорът на третия вратар Марин Орлинов също изтича през лятото и също няма да бъде подновен.

От друга страна Янев има афинитет към Димитър Евтимов от времето, когато беше начело на врачани. Евтимов беше част от ЦСКА до миналото лято, пише „Мач Телеграф“.

