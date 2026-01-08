Феновете на ЦСКА решиха: Джеймс Ето'о е №1

Феновете на ЦСКА избраха Джеймс Ето'о за играч на полусезона. Камерунецът беше основна част от състава на "червените" през есента, като изигра общо 20 мача, в които се отчете с три гола и шест асистенции.

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,

В периода 18.12. - 31.12. вие имахте възможност да гласувате в приложението MyCSKA и да изберете своя Играч на полусезона.

След активното ви участие, изборът е ясен – Джеймс Ето’о бе избран за WINBET Играч на полусезона!

Крайно класиране:

1. Джеймс Ето’о - 45%

2. Жордао - 22%

3. Годой - 19%

По-късно днес ще обявим и големия победител, който ще спечели голямата награда – подписана фланелка от любимия му футболист на отбора.

Благодарим на всички фенове, които се включиха в гласуването и подкрепиха отбора.

Само ЦСКА!".