Очаквайте: Христо Янев за лицето на ЦСКА през 2026 и трансферите в клуба
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Христо Янев говори преди старта на подготовката на ЦСКА - очаквайте на живо!

Христо Янев говори преди старта на подготовката на ЦСКА - очаквайте на живо!

  • 6 яну 2026 | 13:43
  • 1801
  • 3

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев ще говори пред репортерите в Панчарево преди първата открита тренировка на отбора за 2026 година. Заниманието стартира в 15:00 ч., а 30 минути по-рано наставникът на "армейците" ще отговори на журналистическите въпроси.

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

До този момент "червените" привлякоха четирима нови футболисти - Алехандро Пиедраита, Макс Ебонг, Лео Перейра и Андрей Йорданов. Очаква се още нови лица да се появят на днешната тренировка. С трансфер в Борисовата градина е свързван и халфът на Славия Исак Соле.

