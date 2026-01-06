Христо Янев говори преди старта на подготовката на ЦСКА - очаквайте на живо!

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев ще говори пред репортерите в Панчарево преди първата открита тренировка на отбора за 2026 година. Заниманието стартира в 15:00 ч., а 30 минути по-рано наставникът на "армейците" ще отговори на журналистическите въпроси.

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

До този момент "червените" привлякоха четирима нови футболисти - Алехандро Пиедраита, Макс Ебонг, Лео Перейра и Андрей Йорданов. Очаква се още нови лица да се появят на днешната тренировка. С трансфер в Борисовата градина е свързван и халфът на Славия Исак Соле.