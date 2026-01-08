Популярни
  Иван Русев: Мартин Георгиев трябва да бъде готов за друго ниво на футбола в АЕК

Иван Русев: Мартин Георгиев трябва да бъде готов за друго ниво на футбола в АЕК

  • 8 яну 2026 | 13:16
Иван Русев: Мартин Георгиев трябва да бъде готов за друго ниво на футбола в АЕК

Мартин Георгиев се превърна в седмият българин, който ще облече екипа на АЕК след трансфера си от Славия. Преди него за гръцкия гранд са играли Христо Бонев през 1981/82 и Ангел Колев от Локомотив (София) година по-късно. Също престой в АЕК има и треньорът на Черно море Илиан Илиев, както и Милен Петков и Диян Дончев. Шестият и последен доскоро българин, носил екипа на АЕК, е Иван Русев, който е вкарал шест гола по време на двугодишния престой, приключил през 2005-а. 21 години по-късно юношата на Славия Мартин Георгиев продължава българската връзка в този отбор от гръцката столица.

„Много се радвам, че отново българин ще облече екипа на АЕК. Искам да му пожелая успех, защото отива в клуб с огромни традиции в Гърция, който се радва и на голяма подкрепа, а публиката е много взискателна. Имат нов, хубав стадион и е удоволствие да се играе там“, започна Русев.

Роденият в Несебър бивш младежки национал на България има огромен опит по гръцките терени, където играе точно 18 години във всички дивизии. И именно затова даде и няколко препоръки на доскорошния бранител на Славия, които да му помогнат за максимално бърза адаптация.

„Но на първо място му желая да е здрав и да дава максимума във всеки мач. Той е много млад, бъдещето е пред него. Аз гледам редовно мачовете от българското първенство и знам, че е много талантлив. Но трябва да е наясно, че ще се сблъска с друго ниво на футбола и да бъде готов за разликата, която ще усети веднага“, обясни Русев.

Мартин Георгиев беше продаден от Славия на 13-кратните шампиони на Гърция на 29-и декември. Сумата не беше обявена от двата клуба, но в гръцките, а и в българските медии беше тиражиран трансфер на стойност 2 милиона евро.

След 76 мача и 4 гола за Славия в рамките на пет години, 20-годишният защитник записа и три срещи с първия отбор на България. Сега пред него е следващото предизвикателство, а именно да се наложи в популярния гръцки клуб от Атина.

