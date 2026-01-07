Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Венци: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи

Венци: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи

  • 7 яну 2026 | 15:49
  • 4336
  • 4

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов заяви, че клубът от "Овча купел" вече е намерил заместник на продадения в АЕК Мартин Георгиев. "Белите" са подписали с юношата на Локомотив (София) Лука Иванов, след като преди два дни наставникът Ратко Достанич заяви на пресконференция, че търси български стопер, който да застане в центъра на отбраната.

Славия се раздели с петима футболисти
"Привлякохме Лука Иванов, може да го считате за наш футболист. Знаете, че Славия дава шанс на българите. Вярваме в качествата му и го приветстваме за добре дошъл! Феновете на Славия да очакват победи", каза босът на най-стария столичен клуб пред Sportal.bg.

