Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Христо Янев за лицето на ЦСКА през 2026 и трансферите в клуба
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Славия обяви съперниците за 3 от 5-те си контроли в Турция

Славия обяви съперниците за 3 от 5-те си контроли в Турция

  • 6 яну 2026 | 14:14
  • 116
  • 0

Славия ще изиграе 5 контроли по време на подготвителния си лагер в Турция. "Белите" ще бъдат в Анталия от 9 до 29 януари, а след завръщането си в София ще срещнат Марек (31 януари) на стадион "Александър Шаламанов".

На този етап са ясни само три от съперниците на столичани за проверките в югоизточната ни съседка.

Славия се раздели с петима футболисти
Славия се раздели с петима футболисти

17 януари: Славия – Младост Лучани (Сърбия)

21 януари: търси се съперник

24 януари: Славия – Тиквеш (Република Северна Македония)

25 януари: Славия – Тобол (Казахстан)

28 януари: търси се съперник

31 януари: Славия – Марек (Дупница), стадион "Александър Шаламанов"

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

ФК Ямбол си върна голмайстор, раздели се с крило

ФК Ямбол си върна голмайстор, раздели се с крило

  • 6 яну 2026 | 13:49
  • 381
  • 0
Юноши на "канарчетата" преклониха глава пред Христо Ботев

Юноши на "канарчетата" преклониха глава пред Христо Ботев

  • 6 яну 2026 | 13:47
  • 234
  • 0
Христо Янев говори преди старта на подготовката на ЦСКА - очаквайте на живо!

Христо Янев говори преди старта на подготовката на ЦСКА - очаквайте на живо!

  • 6 яну 2026 | 13:43
  • 1885
  • 4
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 5046
  • 4
Нов играч в Спартак (Пловдив)

Нов играч в Спартак (Пловдив)

  • 6 яну 2026 | 13:34
  • 335
  • 0
Локо (Пловдив) привлече бивш футболист на Ботев

Локо (Пловдив) привлече бивш футболист на Ботев

  • 6 яну 2026 | 12:56
  • 1616
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 5046
  • 4
Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 19181
  • 10
Христо Янев говори преди старта на подготовката на ЦСКА - очаквайте на живо!

Христо Янев говори преди старта на подготовката на ЦСКА - очаквайте на живо!

  • 6 яну 2026 | 13:43
  • 1885
  • 4
Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 6501
  • 8
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 9966
  • 3
Левски замина за Турция без нови играчи

Левски замина за Турция без нови играчи

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 8094
  • 15