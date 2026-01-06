Славия обяви съперниците за 3 от 5-те си контроли в Турция

Славия ще изиграе 5 контроли по време на подготвителния си лагер в Турция. "Белите" ще бъдат в Анталия от 9 до 29 януари, а след завръщането си в София ще срещнат Марек (31 януари) на стадион "Александър Шаламанов".

На този етап са ясни само три от съперниците на столичани за проверките в югоизточната ни съседка.

17 януари: Славия – Младост Лучани (Сърбия)

21 януари: търси се съперник

24 януари: Славия – Тиквеш (Република Северна Македония)

25 януари: Славия – Тобол (Казахстан)

28 януари: търси се съперник

31 януари: Славия – Марек (Дупница), стадион "Александър Шаламанов"

