Славия обяви съперниците за 3 от 5-те си контроли в Турция

Славия ще изиграе 5 контроли по време на подготвителния си лагер в Турция. "Белите" ще бъдат в Анталия от 9 до 29 януари, а след завръщането си в София ще срещнат Марек (31 януари) на стадион "Александър Шаламанов".
На този етап са ясни само три от съперниците на столичани за проверките в югоизточната ни съседка.
Славия се раздели с петима футболисти
17 януари: Славия – Младост Лучани (Сърбия)
21 януари: търси се съперник
24 януари: Славия – Тиквеш (Република Северна Македония)
25 януари: Славия – Тобол (Казахстан)
28 януари: търси се съперник
31 януари: Славия – Марек (Дупница), стадион "Александър Шаламанов"
Снимки: Startphoto