Лудогорец и няколко европейски отбора в спор за славист

Младият талант на Славия Кристиян Балов се превърна в една от най-обсъжданите фигури на трансферния пазар, привличайки вниманието на редица клубове от България и Европа. Новината беше съобщена от журналиста Бен Джейкъбс, който разкри засиления интерес към 19-годишния футболист. Според информацията, за подписа на крилото се борят не само българският шампион Лудогорец, но и няколко утвърдени европейски отбора. Сред тях са белгийският гранд Андерлехт, Трабзонспор, Ракув и Карабах.

От Лудогорец вече са предприели конкретни стъпки за привличането на Балов, но първата им оферта е била отхвърлена от ръководството на Славия. Според Джейкъбс стойността на таланта е под два милиона евро, но столичният клуб очевидно не желае лесно да се раздели със своя играч и заема твърда позиция в преговорите. Договорът на Кристиян Балов със Славия е до лятото на 2027 г. Интересът към Балов е напълно оправдан, предвид силния му сезон с екипа на Славия. До момента той е взел участие в 21 мача във всички турнири, в които е отбелязал три гола и е дал три асистенции. В "Овча Купел" вече реализираха два значими изходящи трансфера тази зима – Мартин Георгиев премина в АЕК, а Исак Соле в ЦСКА.

