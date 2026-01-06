Славия се раздели с петима футболисти

Славия обяви раздяла с петима футболисти. Артьом Варганов, Тони Тасев, Владимир Медвед, Ивайло Найденов и Денислав Александров вече не са футболисти на “белите” и напускат отбора.

Мартин Георгиев се сбогува със Славия

През този трансферен прозорец Славия вече се раздели с Мартин Георгиев, който беше продаден на гръцкия АЕК, а Исак Соле също ще поеме в посока ЦСКА.

