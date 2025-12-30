Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

Българският национал Мартин Георгиев се радва на отлично посрещане в новия си клуб АЕК. Досегашният футболист на Славия подсили гръцкия тим със светкавичен трансфер.

“Добре дошъл в Гърция. Тук се нуждаем от теб и искаме да бъдеш нашата крепост за години напред”, обърна се към него собственикът на клуба Мариос Илиопулос при представянето му.

“Ти си само на 20 години…така че, да кажем до 30-32 години, ти остават 10-12 години - продължи босът. - Да се надяваме, че ще се превърнеш в легенда за отбора, защото всички тук сме едно семейство. Това не е тим, какъвто можеш лесно да намериш. Клубът подкрепя футболистите, които се раздават и влагат страст. Търсим новите легенди на АЕК и, Мартин, искаме от теб да се превърнеш в крепост в защита. Ти си млад човек, който показва уважение - виждам го в очите ти. Пожелаваме ти да направиш възможно най-добрата кариера в нашия отбор.”

Самият Георгиев се почувства трогнат и отговори със следното: “Преди всичко съм развълнуван, че съм тук. Всичко е невероятно. Разгледах тренировъчната база и стадиона и се чувствам страхотно. Готов съм да се захващам за работа и се надявам да успеем да изградим нашата крепост, да печелим трофеи и да постигаме целите си и, както казвате, вероятно да се превърна в легенда.”

“Може би вече знаеш, че нашият терен се казва “Агия София” и е нашата крепост. От теб искаме да си крепостта на самия терен. Искаме да си един важен гладиатор”, добави собственикът Илиопулос.