Провалихме се, призна Моуриньо

  • 8 яну 2026 | 06:46
  • 1865
  • 0
Провалихме се, призна Моуриньо

Старши треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо не скри яда си след загубата с 1:3 от Брага в полуфинален мач от Купата на лигата на Португалия. Поражението беше първо при Специалния за гранда от Лисабон.к

„Понякога хората гледат на мачовете по различен начин, но мисля, че този двубой ще бъде оценен еднакво от всички. Вашите думи ще съвпаднат с нашите. През първото полувреме играхме зле, въпреки че започнахме добре, контролирахме топката и можехме да отбележим. След това беше отсъдена дузпа, която по-късно ВАР отмени – това можеше да се превърне в положителен момент, но вместо това последва нашият срив“, заяви Моуриньо.

Бенфика с първа загуба при Моуриньо и пропуснат шанс за трофей
Бенфика с първа загуба при Моуриньо и пропуснат шанс за трофей

„От техническа гледна точка това беше явен провал: играчите допускаха елементарни грешки. Имаше един петминутен период, в който трима различни футболисти пред моята скамейка направиха поредни напречни подавания в нисък блок близо до наказателното ни поле. В емоционален план също бяхме слаби през първото полувреме, с изключение на първите пет минути не намирам нищо положително. През втората част отборът игра по различен начин – пресираше, отнемаше топката и атакуваше. Може да се каже, че първото полувреме беше за Брага, а второто – за нас. Справедливият резултат може би щеше да е равенство, но се получи друго. В крайна сметка не Брага спечели – ние самите загубихме“, изтъкна Специалния.

На финала Брага ще се изправи срещу Витория (Гимараеш), който във вторник победи Спортинг (Лисабон) с 2:1.

Снимки: Imago

