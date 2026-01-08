Бенфика с първа загуба при Моуриньо и пропуснат шанс за трофей

Бенфика отпадна на полуфиналите в турнира за Купата на Лигата на Португалия, след като загуби с 1:3 у дома от Брага. Поражението беше първо за "орлите" от Лисабон под ръководството на Жозе Моуриньо. Преди това отборът от "Луш" беше непобеден в 11 поредни мача след идването на Специалния.

Домакините отправиха повече удари, но по-чистите положения бяха пред тяхната врата. В спора за трофея Брага ще се изправи срещу тима на Витория (Гимараеш), който вчера елиминира Спортинг (Лисабон).

Брага излезе напред в 19-ата минута с попадение на Пау Виктор. Привлеченият от Барселона нападател се разписа след подаване на Родриго Саласар. Уругваецът сам вкара втория гол в 33-тата минута, когато преодоля цялата защита на Бенфика и не остави шансове на Анатолий Трубин.

Интригата се върна в 64-тата минута, когато Евангелос Павлидис реализира дузпа. В 81-вата минута обаче Густаф Лагербиелке направи добавка отблизо и осигури място на Брага на финала.

Бенфика завърши срещата с 10 човека, след като малко преди изтичането на редовното време капитанът Николас Отаменди получи директен червен картон.

Финалът между Брага и Витория (Гимараеш) ще се изиграе на 10 януари.