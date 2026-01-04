Нуно Еспирито Санто: Никога не ми е било толкова зле на мач

Нуно Еспирито Санто се извини след загубата на Уест Хам с 0:3 от Уулвърхамптън, като определи резултата като „срамен“ и призна, че никога не се е чувствал по-зле на футболен терен.

Уулвс сложи край на черната серия и разби Уест Хам за първа победа през сезона

Изправен срещу отбор без нито една победа във Висшата лига през сезона, Уест Хам изоставаше с три гола още преди почивката и изобщо не изглеждаше способен да се върне в мача.

Неспособни да принудят вратаря на Уулвс Жозе Са да направи нито едно спасяване, футболистите на Уест Хам подариха на съперника първа „суха мрежа“ за кампанията, като същевременно удължиха собствената си серия без победа на девет мача. Уест Хам е на четири точки от зоната на спасение, а напрежението върху Нуно продължава да расте.

„Трябва да се извиня на феновете, трябва да се извиня“, каза той. „Трябва да се извиним на феновете, на онези, които пътуваха днес – беше срамно. Няма много какво да кажа, освен че съжаляваме, защото това, което показахме днес, не беше достатъчно добро.

Имахме нужда от много повече от играчите. Начинът, по който започнахме, и начинът, по който играхме, бяха много слаби. Беше срамно, защото не си спомням ден, в който да съм се чувствал толкова зле на футболен терен, колкото днес.“

На въпрос да уточни какво точно не са дали играчите му, Нуно обясни: „Провал в много аспекти – грешки и липса на реакция след тези грешки, една грешка след друга, отново и отново, без да можем да контролираме мача и да създадем каквато и да е опасна ситуация. Мисля, че дори не отправихме нито един точен удар към вратата, а това говори достатъчно.“

Снимки: Imago