Бразилски национал предпочита Дженоа пред Уест Хам

  • 6 яну 2026 | 15:30
Вратарят на Ал-Насър Бенто Крепски предпочита да премине в Дженоа, отколкото в Уест Хам, съобщават Джанлука Ди Марцио и Николо Скира.

Двата клуба са отправили равностойни оферти към отбора на Кристиано Роналдо за бразилския национал. Става въпрос за наем до края на сезона с опция за закупуване в размер на 5 млн. евро. Самият Бенто предпочита да доиграе кампанията в италианския тим преди Мондиал 2026. През настоящия сезон стражът е записал 10 мача със 7 допуснати гола и 5 сухи мрежи. Преди Ал-Насър 26-годишният футболист е играл само за родния си клуб Атлетико ПР.

Снимки: Gettyimages

