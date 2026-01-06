Бразилски национал предпочита Дженоа пред Уест Хам

Вратарят на Ал-Насър Бенто Крепски предпочита да премине в Дженоа, отколкото в Уест Хам, съобщават Джанлука Ди Марцио и Николо Скира.
Двата клуба са отправили равностойни оферти към отбора на Кристиано Роналдо за бразилския национал. Става въпрос за наем до края на сезона с опция за закупуване в размер на 5 млн. евро. Самият Бенто предпочита да доиграе кампанията в италианския тим преди Мондиал 2026. През настоящия сезон стражът е записал 10 мача със 7 допуснати гола и 5 сухи мрежи. Преди Ал-Насър 26-годишният футболист е играл само за родния си клуб Атлетико ПР.
Снимки: Gettyimages