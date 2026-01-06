Ювентус е готов да привлече халф на Уест Хам, набелязан е и бивш играч на Милан

От Ювентус могат да привлекат халфа на Уест Хам Гуидо Родригес през този трансферен прозорец, съобщават в Италия.

Според Фабрицио Романо, Матео Морето и Николо Скира торинският гранд вече е постигнал договорка с “чуковете” и играта, но все още не бързат да завършат привличането му, тъй като не е първата опция за тази позиция. Смята се, че сделката е оформена за шестмесечен наем с опция за закупуване, след която Родригес би подписал договор за две години. Световният шампион с Аржентина не е част от плановете на Уест Хам, като има едва шест мача през този сезон, заради което преминаването му в Ювентус може да приключи бързо.

Guido Rodriguez remains in the hunt for Juventus because he remains a low cost opportunity. The proposal would be a six month with an option for a permanent 2 year deal, should the Argentine accept. He’s not the first option but his stock is rising (@NicoSchira ) pic.twitter.com/pemz6nRgPq — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) January 5, 2026

Джанлука Ди Марцио пише, че единственото, което липсва за финализирането на споразумението, е съгласието на наставника на “бианконерите” Лучано Спалети. Той също така разкрива, че клубът е потърсил бившия полузащитник Франк Кесие с идеята да подпише с него през лятото, когато изтича договорът му със саудитския Ал-Ахли. От друга страна, Дженоа и Верона са отправили оферти за наем на Василие Аджич, но младият талант предпочита да остане в Ювентус, въпреки че рядко получава шанс за изява.

🚨 Juventus has West Ham’s Guido Rodríguez in their hands, but they're waiting on the OK from Luciano Spalletti.



Juve are also considering Franck Kessié, about whom they've only asked for information, his contract with Al-Ahli ends in June. In fact, he is an idea for the summer… pic.twitter.com/M3JlOQl7pX — JuveFC (@juvefcdotcom) January 5, 2026

