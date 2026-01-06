Популярни
  3. Ювентус е готов да привлече халф на Уест Хам, набелязан е и бивш играч на Милан

  • 6 яну 2026 | 12:35
  • 227
  • 0

От Ювентус могат да привлекат халфа на Уест Хам Гуидо Родригес през този трансферен прозорец, съобщават в Италия.

Според Фабрицио Романо, Матео Морето и Николо Скира торинският гранд вече е постигнал договорка с “чуковете” и играта, но все още не бързат да завършат привличането му, тъй като не е първата опция за тази позиция. Смята се, че сделката е оформена за шестмесечен наем с опция за закупуване, след която Родригес би подписал договор за две години. Световният шампион с Аржентина не е част от плановете на Уест Хам, като има едва шест мача през този сезон, заради което преминаването му в Ювентус може да приключи бързо.

Джанлука Ди Марцио пише, че единственото, което липсва за финализирането на споразумението, е съгласието на наставника на “бианконерите” Лучано Спалети. Той също така разкрива, че клубът е потърсил бившия полузащитник Франк Кесие с идеята да подпише с него през лятото, когато изтича договорът му със саудитския Ал-Ахли. От друга страна, Дженоа и Верона са отправили оферти за наем на Василие Аджич, но младият талант предпочита да остане в Ювентус, въпреки че рядко получава шанс за изява.

Снимки: Gettyimages

Дийн Хаусен е готов за мачовете от Суперкупата на Испания

  • 6 яну 2026 | 07:33
  • 925
  • 1
Ювентус ще опита да се върне към победите срещу коварен съперник

  • 6 яну 2026 | 07:03
  • 4451
  • 2
Давид Нерес "виси" за дербито с Интер

  • 6 яну 2026 | 06:27
  • 1315
  • 0
Ювентус набеляза нападател на Парма за зимната селекция

  • 6 яну 2026 | 06:04
  • 2548
  • 1
Челси приготви 160 млн. евро за Винисиус

  • 6 яну 2026 | 05:28
  • 12821
  • 7
Бруно Фернандеш благодари на Аморим след раздялата

  • 6 яну 2026 | 04:59
  • 6113
  • 0
Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 13506
  • 5
Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 3321
  • 2
Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

  • 6 яну 2026 | 09:45
  • 10778
  • 17
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е за повече от шест години

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 447
  • 0
Левски замина за Турция без нови играчи

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 5282
  • 9
ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

  • 6 яну 2026 | 09:39
  • 8304
  • 5