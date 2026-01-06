Ювентус е готов да привлече халф на Уест Хам, набелязан е и бивш играч на Милан

От Ювентус могат да привлекат халфа на Уест Хам Гуидо Родригес през този трансферен прозорец, съобщават в Италия.
Според Фабрицио Романо, Матео Морето и Николо Скира торинският гранд вече е постигнал договорка с “чуковете” и играта, но все още не бързат да завършат привличането му, тъй като не е първата опция за тази позиция. Смята се, че сделката е оформена за шестмесечен наем с опция за закупуване, след която Родригес би подписал договор за две години. Световният шампион с Аржентина не е част от плановете на Уест Хам, като има едва шест мача през този сезон, заради което преминаването му в Ювентус може да приключи бързо.
Джанлука Ди Марцио пише, че единственото, което липсва за финализирането на споразумението, е съгласието на наставника на “бианконерите” Лучано Спалети. Той също така разкрива, че клубът е потърсил бившия полузащитник Франк Кесие с идеята да подпише с него през лятото, когато изтича договорът му със саудитския Ал-Ахли. От друга страна, Дженоа и Верона са отправили оферти за наем на Василие Аджич, но младият талант предпочита да остане в Ювентус, въпреки че рядко получава шанс за изява.
Снимки: Gettyimages