  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
Уест Хам взе аржентинец, наказвал 4 пъти в един мач Реал Мадрид

  • 5 яну 2026 | 18:50
  • 1547
  • 0

Английският Уест Хам официално финализира привличането на нападателя Валентин "Тати" Кастейянос от Лацио за 25,2 млн. паунда.

27-годишният аржентински играч е второто попълнение на „чуковете“ през януари след пристигането на нападателя Пабло Фелипе от Жил Висенте за 20 милиона паунда.

Кастейянос, който ще носи фланелката с номер 11, се присъедини към Уест Хам с договор за четири години и половина с опция за удължаване с още една година. Преди преминаването си в Лацио той игра за Жирона и през 2023 г. отбеляза четири гола в един мач за каталунците срещу Реал Мадрид в мач от Ла Лига през 2023 г., спечелен с 4:2.

Аржентинецът беше определен като ключова цел от мениджъра на Уест Хaм Нуно Еспирито Санто и е на разположение за важния домакински мач от Висшата лига във вторник срещу друг закъсал в класирането отбор - Нотингам Форест.

Кастейянос се присъединява от Лацио, където отбеляза два гола и даде 3 асистенции в 12 мача във всички турнири този сезон.

Снимки: Imago

