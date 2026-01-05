Уест Хам взе аржентинец, наказвал 4 пъти в един мач Реал Мадрид

Английският Уест Хам официално финализира привличането на нападателя Валентин "Тати" Кастейянос от Лацио за 25,2 млн. паунда.

27-годишният аржентински играч е второто попълнение на „чуковете“ през януари след пристигането на нападателя Пабло Фелипе от Жил Висенте за 20 милиона паунда.

West Ham United is delighted to announce the signing of Valentín Castellanos 📝 — West Ham United (@WestHam) January 5, 2026

Кастейянос, който ще носи фланелката с номер 11, се присъедини към Уест Хам с договор за четири години и половина с опция за удължаване с още една година. Преди преминаването си в Лацио той игра за Жирона и през 2023 г. отбеляза четири гола в един мач за каталунците срещу Реал Мадрид в мач от Ла Лига през 2023 г., спечелен с 4:2.

Аржентинецът беше определен като ключова цел от мениджъра на Уест Хaм Нуно Еспирито Санто и е на разположение за важния домакински мач от Висшата лига във вторник срещу друг закъсал в класирането отбор - Нотингам Форест.

Кастейянос се присъединява от Лацио, където отбеляза два гола и даде 3 асистенции в 12 мача във всички турнири този сезон.

Снимки: Imago