Артета: Сами се поставихме в трудна ситуация, но реагирахме блестящо

  • 4 яну 2026 | 00:30
  • 442
  • 0

Мениджърът на Арсенал Микел Артета направи равносметка на победата с 3:2 над Борнемут в мач от 20-ия кръг на Премиър лийг. Успехът увеличи аванса на "топчиите" пред втория Астън Вила на 6 точки.

„Контекстът е напълно различен в сравнение с мача срещу Астън Вила. Като се има предвид как допуснахме първия гол, сами се поставихме в трудна ситуация, но това, което направи Габриел Магаляеш, е поразително. Той прояви лидерски качества и единство с отбора. След това влязохме в срещата и отбелязахме два прекрасни гола“, коментира испанският специалист.

„През последните дни Деклан Райс имаше проблеми, но той работеше, работеше и работеше, за да бъде на разположение. Изигра 96 минути, вкара два гола и беше един от най-добрите на терена. Точно такъв манталитет се изисква от всеки един от нас", подчерта Артета.

Арсенал увеличи аванса си на върха
Арсенал увеличи аванса си на върха

„Резервите, които влязоха, се представиха добре, а точно от това имаме нужда. Всички футболисти играят много стабилно през сезона“, добави той.

„Ще си извадим поуки от начина, по който допуснахме първия гол. Майсторството на съперника също изигра своята роля и понякога не остава нищо друго, освен да аплодираш“, завърши Артета.

Снимки: Gettyimages

