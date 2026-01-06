Няма шанс Мбапе да помогне на Реал Мадрид за Суперкупата

Няма шанс Килиан Мбапе да вземе участие в турнира за Суперкупата на Испания в Саудитска Арабия. Според “Ас” голаджията на Реал Мадрид със сигурност няма да е в групата на Чаби Алонсо за Джеда, тъй като е бил изключен вариантът за форсиране на възстановяването му от травма в коляното.

В Близкия изток “белите” ще играят полуфинал срещу Атлетико Мадрид в четвъртък, а при победа ще спорят и на финала в неделя срещу Барселона или Атлетик Билбао. Обсъждаше се вариант Мбапе да бъде готов за срещата за трофея в края на седмицата, но в крайна сметка лекарският щаб е отчел, че това няма да бъде възможно.

Избран е консервативен метод на лечение с единствената цел зоната да бъде напълно възстановена. Идеята е, когато Килиан е готов, той да бъде наистина готов, а не с ограничени възможности, както беше напоследък. Клубът не иска да поема абсолютно никакви рискове. Ето защо Мбапе остава извън състава.

За момента от клуба предпочитат да действат стъпка по стъпка, без да си поставят конкретна дата за завръщане като цел. Без почивка, но най-вече без прибързване. Именно бързането понякога се е оказвало лош съветник.

Контузията на Килиан не е просто поредната. Тя е под номер 23 от началото на сезона и се превърна в искрата, която предизвика промяна. Причината за завръщането на Нико Михич, лекар с пълното доверие на Флорентино Перес, на първа линия. Неговата задача е да наблюдава и да гарантира, че диагнозите и плановете за възстановяване са оптимални. А рецептата за проблема е ясна: почивка.

Причината е, че Мбапе страда от този проблем от 7 декември, след мача със Селта. Той не игра срещу Манчестър Сити, но след това се натовари. Може би твърде много. Изигра 270 минути срещу Алавес, Талавера и Севиля, без да е на 100%. А това е нещо, което вътре в клуба искат да избегнат. Указанието е ясно: звездата трябва да бъде пазена, за да се върне към най-добрата си версия. А тази грижа изисква спиране.

Мбапе разкри какво иска през новата година