  Гуардиола: Не съм съгласен, че сме загубили контрола над мача

Гуардиола: Не съм съгласен, че сме загубили контрола над мача

  • 5 яну 2026 | 03:26
  • 247
  • 0

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола не бе съгласен с твърденията, че отборът му е загубил контрол над мача с Челси в края и това е довело до изравняването на резултата. Срещата завърши 1:1 след късен гол за гостите на Енцо Фернандес, но Пеп похвали отбора си за представянето му в хода на двубоя.

"Не съм съгласен, че сме загубили контрол. Те вкараха гол и затова анализирате резултата. Разбира се, те вдигнаха оборотите, бяха по-интензивни в пресата и имаха шансове, защото ние загубихме две топки в началото на второто полувреме. Но, ако смятате, че те са обърнали развоя на мача, добре. Може би знаете по-добре", започна Гуардиола.

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал
"Челси е отбор световен шампион. Там не играят юноши. Там са играчи от най-висока класа. Така че да имаш контрол в продължение на 90 минути срещу такъв отбор е изключително трудно. Пропуснахме шансове през второто полувреме, четири или пет ситуации двама срещу един или трима срещу двама. Нашите талантливи играчи се опитаха да завършат мача, но не успяхме", допълни испанецът.

"Така стоят нещата. Когато говорите за всички статистики във всички аспекти, които можем да анализираме, един от тях е колко ефективни сте в последната третина на терена. Като цяло обаче начинът, по който се защитавахме, как тичахме, как играхме, беше изключителен“, каза още специалистът.

Относно разликата от шест точки на върха с лидера Арсенал той заяви: "Ще възстановим играчи и ще видим какво ще стане в сряда.“

