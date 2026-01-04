Гасперини: Не е съвпадение, че Рома губи, когато не вкарваме

Джан Пиеро Гасперини настоява, че Рома не омаловажава загубата с 0:1 от Аталанта и признава, че нереализираните ситуации имат голяма роля за неуспехите на отбора. Вечерта беше емоционална за треньора, който се завърна в Бергамо за първи път като съперник след девет невероятни години в клуба, където спечели Лига Европа и се класира пет пъти за Шампионската лига.

„Все още не съм гледал гола, така че не мога да преценя от тъчлинията. Жалко е, че допуснахме попадение в тази ситуация, след като на два пъти бяхме толкова близо до повеждане в резултата срещу много силен отбор на Аталанта, но това вече го знаех“, заяви Гасперини.

Рома не се възползва от грешката на Юве и позволи на Аталанта да се доближи до зона „Европа“

Трансферният прозорец вече е отворен и дискусиите неизбежно се въртят около нападателите, като се съобщава за споразумение за Джакомо Распадори от Атлетико Мадрид и продължаващи преговори за Джошуа Зиркзее от Манчестър Юнайтед.

„Има физически силни противници, така че не е лесно. Рома изигра своята игра, вероятно създаде повече голови положения като цяло, но е жалко, че не реализирахме нито едно от тях. Тези мачове са равностойни и се решават от отделни моменти, които не бяха в наша полза“, каза Гасперини.

Gian Piero Gasperini insists Roma ‘are not diminished’ by the 1-0 defeat to Atalanta, but recognises failure to convert chances is a serious problem. ‘It’s evidently not a coincidence.’#Atalanta #ASRoma #SerieA #AtalantaRoma #SerieAEnilive #Calcio pic.twitter.com/0B1wFezbBg — Football Italia (@footballitalia) January 3, 2026

Рома имаше огромна възможност за гол, когато Едерсон сбърка при връщането на топката, но Пауло Дибала не успя да се възползва, като наставникът бе запитан дали напредналата спортна възраст е изиграла роля за пропуска.

„Това е несправедливо, виждал съм 20-годишни да правят подобни грешки. Това, което мога да кажа, е, че тези моменти неизбежно променят мача и трябва да ги реализираш. Искам да поясня, че Аталанта е изграждан с години, солиден е и участва в Шампионската лига, докато ние сме в началото на нашия път. Рома не излиза омаловажен от тази загуба, защото не забравяйте, че Аталанта завърши трети миналия сезон и все още е много силен отбор. Фактът, че сме пред тях в класирането, е нещо, с което трябва да се гордеем в момента“, каза още Гасперини.

Това е шестата загуба с 1:0 за тима, което потвърждава, че когато Рома не вкарва, обикновено губи, тъй като през сезона няма нито едно равенство.

„Очевидно не е съвпадение, щом се е случвало толкова често. Трябва да продължим да работим и да се подобряваме. Склонни сме да стигаме много близо до изравняване, но не успяваме, докато когато поведем, обикновено печелим. Ясно е, че след 18 кръга това е наша характеристика, но е нещо, върху което трябва да работим“, заключи Гасперини.