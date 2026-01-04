Рома не се възползва от грешката на Юве и позволи на Аталанта да се доближи до зона „Европа“

Аталанта продължи възхода си под ръководството на Рафаеле Паладино и взе ценна победа в първия си мач за 2026 г. след успех с минималното 1:0 над един от скритите фаворити за „Скудетото“ – Рома.

Поражението остави „вълците“ извън топ 4 на класирането и на пет точки от първото място в Серия А.

Римляните не успяха да се възползват и от грешката на Ювентус, който стигна само до равенство 1:1 срещу Лече.

Вчера пък Милан взе своето при визитата на Каляри, което още повече утежни положението на момчетата от „Вечния град“ предвид настоящия им резултат. Освен това утре играят другите лидери – Интер и Наполи, което още повече може да отвори разликата до върха.

Гостите трябва да съжаляват, че не взеха психологическо предимство, след като в 8-ата минута имаха възможност да отбележат. Фъргюсън овладя в пеналтерията и стреля ниско в средата, но стражът Марко Карнезеки беше безупречен.

Момчетата на Джан Пиеро Гасперини съжаляваха горчиво за този пропуск, тъй като само четири минути по-късно Джорджо Скалвини засече центриране в наказателното поле и откри резултата. Първоначално имаше съмнения дали е имало игра с ръка по време на головата атака, но след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР стана ясно, че всичко е било редовно и главният съдия Майкъл Фабри посочи центъра.

Това вдъхнови бергамаските и в средата на полувремето Никола Залевски можеше да удвои преднината на своите.

В 28-ата минута положението можеше да стане критично за гостите от „Вечния град“, тъй като и Скамака прати топката във вратата им. Този път обаче ВАР се произнесе в полза на „римските вълци“ и мачът продължи при само един гол преднина за домакините.

Междувременно тревогите за Паладино се увеличиха, тъй като малко преди отмененото попадение му се наложи да прави и принудителна смяна. Саед Колашинац се контузи и на негово място в игра се появи Онест Аханор.

До почивката гостите не направиха нищо съществено, за да променят съдбата си, което допълнително изнерви „джалоросите“ и те си изкараха нелепи жълти картони. С официални предупреждения бяха маркирани Марио Ермосо и Джанлука Манчини.

Подобно на случващото се през първото полувреме, римляните имаха първата по-добра възможност и след подновяването на играта Фъргюсън си освободи пространство в пеналтерията и засече центриране от корнер, пращайки топката в левия ъгъл, но Марко Карнезеки отново беше вездесъщ и запази преднината на северняците непокътната.

В 66-ата минута Лоренцо Бернаскони завърши комбинация с шут от ръба на наказателното поле, но топката се търкулна встрани от дясната греда.

В 78-ата минута римляните опитаха да разнообразят пресата с центриране на Цимакас, но Карнезеки отказа нападателите на „джалоросите“, хващайки топката още преди някой да я засече.

В 81-вата минута домакините отново пропиляха възможност да решат всичко, след като Кръстович стреля в аут с глава.

Три минути по-късно пък Дибала сътвори една от най-стойностните възможности за гостите след почивката. Той центрира и коженото кълбо бе отбито от бранителите, а след това нанесе удар, преминал встрани от дясната греда.

В петминутното добавено време „вълците“ вече бяха свели глава пред поражението и креативността им тотално се изчерпа, като те отново не сътвориха нищо, така както бе и в края на първата част. Така бергамаските се поздравиха с трите точки и заформиха още повече интригата в битката около квотите за европейските клубни турнири.