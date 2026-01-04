Вратарят на Рома: Бях фаулиран при гола на Аталанта

Вратарят на Рома Миле Свилар е категоричен, че е бил фаулиран при победния гол, с който Аталанта спечели с 1:0 срещу неговия отбор. Джорджо Скалвини отбеляза попадението, след като сърбинът изпусна топката при центриране от корнер, но стражът твърди, че това се е случило заради съприкосновение на защитника с него.

“Усетих нещо в ръката ми, след което и в тила. Мисля, че кадрите говорят сами за себе си. Според мен, когато докоснеш вратар в наказателното поле, това винаги е нарушение. Съдията ми каза, че съм загубил топката по-рано, може би заради мой съотборник, но бях докоснат по главата и ударен. За мен това е фал”, оплака се Свилар след мача.

Mile #Svilar sul gol di #Scalvini: “Quando si tocca un portiere in area di rigore è sempre fallo: lui mi ha dato una botta in testa! Onestamente è fallo, anche se l’arbitro mi ha detto che ho perso la palla a causa di un mio compagno…”. #ASRoma pic.twitter.com/X2IhkbcZ5N — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 3, 2026

Снимки: Imago