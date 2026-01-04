Паладино: Това е повратната точка за Аталанта

Рафаеле Паладино вярва, че отборът на Аталанта е изживял перфектна и магическа вечер при победата с 1:0 над Рома и вижда този успех като повратната точка през сезона.

„Без съмнение, това беше перфектна и магическа вечер за нас, която отборът и клубът наистина искаха, за да започнем 2026 г. по най-добрия начин. Рома имаше най-добрата защита в Серия А и отличен треньор, но ние изиграхме истински мач в стил Аталанта – с интензитет и смелост. Точно това бях поискал, това подготвяхме и съм много горд с момчетата си. Те заслужиха тази победа“, заяви Паладино след края на мача.

Рома не се възползва от грешката на Юве и позволи на Аталанта да се доближи до зона „Европа“

Сеад Колашинац напусна терена през първото полувреме с удар в лявото коляно, а Скалвини също получи мускулен проблем. Голямата изненада обаче беше включването на Никола Залевски в по-предни позиции.

„Днес получих силен отговор от всички. Вярвам в меритокрацията. Преди няколко дни загубихме Камалдийн Сулемана заради контузия в коляното, така че Залевски се предостави на наше разположение и се справи добре. Всеки, който влезе като резерва – Аханор, Хиен и Муса, се представи добре. Бернаскони беше отличен, а Де Роон беше изключително концентриран след ранен жълт картон. Единственото, за което съжалявам, е, че не вкарахме втори гол, но беше приятно да спечелим, дори и страдайки“, обясни Паладино.

„Богинята“ постигна първата си победа за сезона срещу един от грандовете в Серия А, след като изпитваше трудности в подобни мачове през последните седмици.

„Започнахме много силно, с голям интензитет и физика, като наистина притиснахме Рома. Мисля, че през първото полувреме абсолютно заслужавахме да вкараме повече голове. Честно казано, не разбрах защо голът на Скамака беше отменен. Във всеки случай знаехме, че може да има спад в интензитета след почивката, което щеше да позволи на Рома да владее повече топката, но бяхме подготвени и почти не допуснахме рискове. „Джалоросите“ на практика не създадоха нищо в атака“, продължи Паладино.

Гасперини: Не е съвпадение, че Рома губи, когато не вкарваме

Гасперини е бивш треньор и ментор на Паладино, но в последните минути между тях възникна напрежение край тъчлинията.

„Тези неща се случват на терена, познаваме се добре, той ми беше треньор, когато бях играч. Не беше нищо сериозно“, увери наставникът на Аталанта.

Паладино замени Иван Юрич на 11 ноември и преобрази Аталанта, постигайки седем победи и три загуби във всички турнири.

„Желанието ми е да върна Аталанта там, където му е мястото, но когато поех този отбор, бяхме на 13-о място. Със сигурност сме в по-добра позиция сега, но по-важното е, че усещам, че сме на прав път. Представянето тази вечер срещу топ съперник беше повратната точка, от която се нуждаехме.“