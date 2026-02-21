Интер ще мие срама от Норвегия срещу Лече

Лече и Интер ще се изправят един срещу друг в мач от 26-ия кръг на италианската Серия "А". Срещата е днес от 19:00 часа на стадион "Виа дел Маре". Главен съдия на двубоя ще бъде Джанлука Манджанело. "Нерадзурите" са начело в класирането и ще търсят нов успех, който да не позволи на преследвачите им да се доближат до тях.

Лече се намира в деликатна позиция в класирането, заемайки 17-о място с 24 точки. Отборът е в непосредствена близост до зоната на изпадащите и всяка точка е от решаващо значение за оцеляването му в елита. С едва 17 отбелязани гола и 31 допуснати, южняците имат една от най-слабите нападателни линии в първенството.



Интер води в таблицата с впечатляващите 61 точки от 25 мача. "Нерадзурите" имат най-добрата голова разлика в лигата с 60 отбелязани и само 21 допуснати гола. Те са и най-силният гост в първенството.

Лече влиза в мача с подобрена форма, след като записа две последователни победи в Серия "А" - срещу Каляри като гост с 2:0 и срещу Удинезе като домакин с 2:1. Преди това тимът претърпя загуба от Торино с 0:1, завърши наравно с Лацио 0:0 и загуби от Милан с 0:1.



Интер идва след изненадваща загуба в Шампионската лига срещу норвежкия Бодьо/Глимт с 1:3, но в Серия А "нерадзурите" са в отлична форма с четири поредни победи - срещу Ювентус с 3:2, Сасуоло с 5:0, Кремонезе с 2:0, както и успех за Купата на Италия срещу Торино с 2:1.

Лече разчита на бразилеца Тиаго Габриел да бъде ключов играч в опитите на тима да спечели точки срещу фаворита за титлата. Младият нападател Франческо Камарда също се очаква да получи шанс за изява.



Капитанът Лаутаро Мартинес се контузи и няма да играе за Интер днес. В негово отсъствие старши треньорът Кристиан Киву ще заложи в предни позиции на Маркюс Тюрам и Франческо Пио Еспозито.

Последният двубой между двата отбора се състоя на 14 януари 2026 г. в Серия "А", когато Интер победи Лече с минималното 1:0 на своя стадион. Преди това, в мача от миналия сезон на "Виа дел Маре", Интер разгроми домакините с категоричното 4:0.



Всъщност, в последните пет срещи между двата отбора Интер има пълен комплект от победи, като е отбелязал 13 гола и не е допуснал нито един.

Снимки: Gettyimages