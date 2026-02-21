Снежни виелици саботират футбола ни - много мачове вече са отложени

Лошите метеорологични условия в страната и най-вече в Централна и Източна България сериозно възпрепятства футболния уикенд. Множество мачове от Третите лиги бяха отложени заради силния снеговалеж. До момента седем срещи са официални отменени за деня, а те със сигурност ще станат повече.

Мач от Втора лига е под въпрос - домакините молят феновете за помощ

Под въпрос са и няколко мача от Втора лига, като от Локомотив (ГО) апелираха феновете да помогнат в почистването, но прогнозата за продължителен валеж от сняг правят каузата трудна за изпълнение.

Отложиха два мача от Североизток

Засега мачовете от efbet Лига насрочени за днес не са застрашени, тъй като в Добрич, където ще играят Добруджа и Монтана към момента не вали, а в Пловдив и София, за където са насрочени Локомотив (Пловдив) - Спартак (Варна) и ЦСКА - Славия имат време за реакция и почистване.