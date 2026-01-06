Росиниър се завърна в Страсбург и обяви: Всичко с Челси е договорено, ще водя един от най-големите клубове в света

Лиъм Росиниър даде прощална пресконференция в Страсбург, на която потвърди, че се е разбрал с Челси да стане новият мениджър на лондончани. Англичанинът уточни, че все още не е подписал договора си, но всички е уточнено, като той ще вземе със себе си и своя щаб.

Вчера 41-годишният треньор бе в Лондон, за да договори всички подробности със "сините", след което се завърна във Франция, за да се сбогува с досегашния си клуб.

“Получих разрешение да говоря с един от най-големите клубове в света. Беше чест да бъда свързан с такъв клуб и сега изглежда, че ще бъда следващият мениджър на този футболен клуб. Все още не съм подписал, но имам устно споразумение с Челси. Всичко е договорено и вероятно ще стане факт през следващите няколко часа. Тук съм, защото сметнах за добре да отговоря на вашите въпроси лично днес.

Нямаше да приема работата в Челси, ако не бях готов. Има клубове, на които просто не можеш да откажеш. Надявам се, че феновете на Страсбург ще разберат това и ще се гордеят.

Последните 18 месеца бяха истинска радост и най-добрият момент от моята професионална кариера. Срещнах невероятни хора, създадох невероятни спомени и направих история. Имах интерес от много клубове, включително такива от Шампионската лига. Ще обичам този клуб до края на живота си, но не мога да откажа Челси”, заяви Росиниър, който ще бъде четвъртият мениджър на Челси, откакто Тод Боели и Бехдад Егбали купиха клуба. Той ще замени на поста уволнения на 1 януари Енцо Мареска.

Отборът ще бъде воден в утрешното дерби с Фулъм отново от Калъм Макфарлейн, а Росиниър трябва да дебютира в съботния сблъсък от ФА Къп срещу Чарлтън.

Снимки: Gettyimages