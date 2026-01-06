Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Росиниър се завърна в Страсбург и обяви: Всичко с Челси е договорено, ще водя един от най-големите клубове в света

Росиниър се завърна в Страсбург и обяви: Всичко с Челси е договорено, ще водя един от най-големите клубове в света

  • 6 яну 2026 | 11:13
  • 4597
  • 2
Росиниър се завърна в Страсбург и обяви: Всичко с Челси е договорено, ще водя един от най-големите клубове в света

Лиъм Росиниър даде прощална пресконференция в Страсбург, на която потвърди, че се е разбрал с Челси да стане новият мениджър на лондончани. Англичанинът уточни, че все още не е подписал договора си, но всички е уточнено, като той ще вземе със себе си и своя щаб.

Вчера 41-годишният треньор бе в Лондон, за да договори всички подробности със "сините", след което се завърна във Франция, за да се сбогува с досегашния си клуб.

“Получих разрешение да говоря с един от най-големите клубове в света. Беше чест да бъда свързан с такъв клуб и сега изглежда, че ще бъда следващият мениджър на този футболен клуб. Все още не съм подписал, но имам устно споразумение с Челси. Всичко е договорено и вероятно ще стане факт през следващите няколко часа. Тук съм, защото сметнах за добре да отговоря на вашите въпроси лично днес.

Нямаше да приема работата в Челси, ако не бях готов. Има клубове, на които просто не можеш да откажеш. Надявам се, че феновете на Страсбург ще разберат това и ще се гордеят.

Последните 18 месеца бяха истинска радост и най-добрият момент от моята професионална кариера. Срещнах невероятни хора, създадох невероятни спомени и направих история. Имах интерес от много клубове, включително такива от Шампионската лига. Ще обичам този клуб до края на живота си, но не мога да откажа Челси”, заяви Росиниър, който ще бъде четвъртият мениджър на Челси, откакто Тод Боели и Бехдад Егбали купиха клуба. Той ще замени на поста уволнения на 1 януари Енцо Мареска.

Отборът ще бъде воден в утрешното дерби с Фулъм отново от Калъм Макфарлейн, а Росиниър трябва да дебютира в съботния сблъсък от ФА Къп срещу Чарлтън.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Дийн Хаусен е готов за мачовете от Суперкупата на Испания

Дийн Хаусен е готов за мачовете от Суперкупата на Испания

  • 6 яну 2026 | 07:33
  • 925
  • 1
Ювентус ще опита да се върне към победите срещу коварен съперник

Ювентус ще опита да се върне към победите срещу коварен съперник

  • 6 яну 2026 | 07:03
  • 4451
  • 2
Давид Нерес "виси" за дербито с Интер

Давид Нерес "виси" за дербито с Интер

  • 6 яну 2026 | 06:27
  • 1314
  • 0
Ювентус набеляза нападател на Парма за зимната селекция

Ювентус набеляза нападател на Парма за зимната селекция

  • 6 яну 2026 | 06:04
  • 2546
  • 1
Челси приготви 160 млн. евро за Винисиус

Челси приготви 160 млн. евро за Винисиус

  • 6 яну 2026 | 05:28
  • 12805
  • 7
Бруно Фернандеш благодари на Аморим след раздялата

Бруно Фернандеш благодари на Аморим след раздялата

  • 6 яну 2026 | 04:59
  • 6101
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 13389
  • 5
Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 3254
  • 2
Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

  • 6 яну 2026 | 09:45
  • 10697
  • 17
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е за повече от шест години

Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е за повече от шест години

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 243
  • 0
Левски замина за Турция без нови играчи

Левски замина за Турция без нови играчи

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 5217
  • 9
ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

ЦСКА с интерес към доскорошен съотборник на Меси

  • 6 яну 2026 | 09:39
  • 8245
  • 5