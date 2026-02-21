Добруджа 1:0 Монтана, домакините откриха от дузпа

Отборите на Добруджа и Монтана играят при 1:0 помежду си в мач от 22-ия кръг на efbet Лига. Валду Те откри в осмата минута от дузпа.

Двата тима са новаци в шампионата през този сезон и изпитват доста сериозни трудности към момента. Отборите са на дъното на подреждането и се нуждаят спешно от точки, ако искат да запазят елитния си статут и след края на първенството. Домакините са на 15-о място с 16. точки, докато гостите са последни с една по-малко.

Домакините стигнаха до попадение още в осмата минута. Тогава Богдан Костов бе спънат на границата на наказателното поле и съдията посочи бялата точка. Зад топката застана Валду Те и хладнокръвно откри.

ДОБРУДЖА 1:0 МОНТАНА

1:0 Валду Те (8-д)

ДОБРУДЖА: 13. Григоров, 15. Костов, 37. Керчев, 22. Хуртадо. 72. Оливейра, 35. Ловрик, 7. Иванов, 77. Леони, 9.Валду Те, 10. Силва, 27. Трики

МОНТАНА: 1. Роса, 16. Сиера, 3. Линер, 14 Буров, 5. Марков, 23. Тунгаров, 13. Соарес, 7. Димитров, 24. Цингарас, 10. Тодоров, 9. Ежике