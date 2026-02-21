Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Добруджа 1:0 Монтана, домакините откриха от дузпа

Добруджа 1:0 Монтана, домакините откриха от дузпа

  • 21 фев 2026 | 12:30
  • 4728
  • 6

Отборите на Добруджа и Монтана играят при 1:0 помежду си в мач от 22-ия кръг на efbet Лига. Валду Те откри в осмата минута от дузпа.

Двата тима са новаци в шампионата през този сезон и изпитват доста сериозни трудности към момента. Отборите са на дъното на подреждането и се нуждаят спешно от точки, ако искат да запазят елитния си статут и след края на първенството. Домакините са на 15-о място с 16. точки, докато гостите са последни с една по-малко.

Домакините стигнаха до попадение още в осмата минута. Тогава Богдан Костов бе спънат на границата на наказателното поле и съдията посочи бялата точка. Зад топката застана Валду Те и хладнокръвно откри.

ДОБРУДЖА 1:0 МОНТАНА
1:0 Валду Те (8-д)

ДОБРУДЖА: 13. Григоров, 15. Костов, 37. Керчев, 22. Хуртадо. 72. Оливейра, 35. Ловрик, 7. Иванов, 77. Леони, 9.Валду Те, 10. Силва, 27. Трики

МОНТАНА: 1. Роса, 16. Сиера, 3. Линер, 14 Буров, 5. Марков, 23. Тунгаров, 13. Соарес, 7. Димитров, 24. Цингарас, 10. Тодоров, 9. Ежике

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дочко Дочев: Подготовката върви по план

Дочко Дочев: Подготовката върви по план

  • 21 фев 2026 | 09:22
  • 611
  • 0
В Италия разкриха колко е платил Левски за Вуликич

В Италия разкриха колко е платил Левски за Вуликич

  • 21 фев 2026 | 09:11
  • 11543
  • 12
Родопа приема Созопол на „Стария стадион” в Смолян

Родопа приема Созопол на „Стария стадион” в Смолян

  • 21 фев 2026 | 08:15
  • 1360
  • 2
Един нов в Асеновец, двама са аут за утре

Един нов в Асеновец, двама са аут за утре

  • 21 фев 2026 | 08:02
  • 1238
  • 0
Новаци в криза - битката за точки ще е жестока

Новаци в криза - битката за точки ще е жестока

  • 21 фев 2026 | 08:00
  • 3871
  • 6
ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

  • 21 фев 2026 | 07:45
  • 10075
  • 65
Виж всички

Водещи Новини

Снежни виелици саботират футбола ни - много мачове вече са отложени

Снежни виелици саботират футбола ни - много мачове вече са отложени

  • 21 фев 2026 | 10:48
  • 15724
  • 17
Хулио Веласкес за терена в Бистрица: Не съм притеснен, но съм загрижен

Хулио Веласкес за терена в Бистрица: Не съм притеснен, но съм загрижен

  • 21 фев 2026 | 11:19
  • 12109
  • 15
ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

  • 21 фев 2026 | 07:45
  • 10075
  • 65
Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

  • 21 фев 2026 | 07:00
  • 11615
  • 2
Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

  • 21 фев 2026 | 07:15
  • 5282
  • 0