Поредно трудно препятствие на пътя на Ювентус

Ювентус и Комо ще се изправят един срещу друг в мач от 26-ия кръг на Серия "А" днес от 16:00 часа на стадион "Алианц Стейдиъм". Срещата ще бъде ръководена от съдията Даниеле Довери и е много важна и за двата отбора, които имат амбиции за челно класиране в елита на италианския футбол.

Ювентус заема петата позиция в класирането с 46 точки, като е отбелязал 43 гола и е допуснал 23. "Старата госпожа" се намира само на 4 точки от зона "Шампионска лига" и победа в този двубой е от ключово значение в стремежа на тима да се доближи до водачите в подреждането.



Комо е голямата изненада през сезона, заемайки шестата позиция с 42 точки. Отборът на Франсес Фабрегас е вкарал 39 гола и е допуснал само 19, което показва солидната му защита. Разликата между двата тима е само 4 точки, което прави този двубой изключително важен за съперниците.

Ювентус преминава през труден период, записвайки три загуби и едно равенство в последните си четири мача. "Бианконерите" загубиха тежко от Галатасарай с 2:5 в Шампионската лига, а преди това претърпяха поражение от Интер с 2:3 в Серия "А" и завършиха наравно с Лацио 2:2. Тимът на Лучано Спалети отпадна и от Купата на Италия след загуба от Аталанта с 0:3. Единствената победа на Юве в последно време дойде срещу Парма с 4:1.



Комо показва по-стабилна форма с три равенства, една победа и една загуба в последните пет мача. В средата на седмицата тимът завърши 1:1 с Милан, преди това загуби от Фиорентина с 1:2, елиминира Наполи за Купата на Италия и направи 0:0 с Аталанта. Серията включва и победа над Фиорентина с 3:1 за Купата на Италия.

Ювентус ще разчита на младата си звезда Кенан Йълдъз, който през целия сезон се представя на отлично ниво. Турският талант показва впечатляващи изяви и ще бъде основна заплаха за защитата на Комо. Тюн Копмайнерс също ще има сериозна роля, след като в последно време започна да демонстрира по-голямо постоянство.



Нико Пас е най-важният футболист на Комо. Младият аржентинец е в отлична форма и през лятото със сигурност ще се завърне в Реал Мадрид, който държи правата му. Испанският нападател Алваро Мората също се очаква да бъде в стартовия състав на гостите.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 19 октомври 2025 г. в мач от Серия "А", когато Комо изненадващо победи Ювентус с 2:0 на своя стадион. Преди това, на 7 февруари 2025 г., Ювентус спечели с 2:1 като гост, а на 19 август 2024 г. "бианконерите" разгромиха Комо с 3:0 на "Алианц Стейдиъм".



Историята между двата отбора включва и по-стари срещи от 2003 г., когато Ювентус победи с 3:1 като гост, и от 2002 г., когато двубоят в Торино завърши 1:1.

