ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

Слушай на живо: ЦСКА - Славия

ЦСКА и Славия се изправят един срещу друг в сблъсък от 22-рия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Васил Левски" е от 17:30 часа и ще бъде ръководен от Георги Стоянов.

"Армейците" стартираха пролетния полусезон по отличен начин - спечелиха и трите си мача дотук, като успяха да се класират на полуфинал за Купата на България. Сега отборът на Христо Янев ще направи всичко възможно да продължи победната си серия, а при определено стечение на обстоятелствата, може и да се намести в тройката. За да се случи това, "червените" трябва да вземат трите точки днес, а утре същото да стори и Левски срещу тима на ЦСКА 1948, който понастоящем заема третата позиция в класирането.

Славия записа две загуби в първите си две срещи през пролетта и със сигурност футболистите на Ратко Достанич ще опитат да надигнат глава срещу предстоящия си съперник, въпреки че задачата им няма да бъде никак лесна. "Белите" са във впечатляваща серия от пет поредни двубоя без поражение от ЦСКА в първенството и ще бъдат пределно мотивирани да си тръгнат поне с равенство от Националния стадион.

"Армейците" без двама основни играчи срещу Славия

В лагера на "армейците" няма проблеми с контузени играчи, но Анжело Мартино и Джеймс Ето'о ще пропуснат мача заради натрупани картони.

Важен халф на Славия пропуска и сблъсъка с ЦСКА

Аут за "белите" остава Кристиян Стоянов, но добрата новина е свързана със завръщането на левия бек Жордан Варела.

ЦСКА - Славия

Начало: 17:30 часа

Съдия: Георги Стоянов

Стадион: "Васил Левски", София