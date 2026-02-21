ПСЖ има да наваксва в Лига 1

Пари Сен Жермен ще посрещне Метц в мач от Лига 1 днес от 22:05 часа на стадион "Парк де Пренс". Главен съдия на двубоя ще бъде Абделфатих Хераджи. Домакиинте ще търсят задължителен успех срещу един от фаворитите за изпадане и едва ли ще изпитат сериозни трудности.

Пари Сен Жермен заема второ място в класирането с 51 точки и впечатляваща голова разлика от 49 вкарани и 19 допуснати гола. Парижани отстъпиха лидерската позиция на Ланс, но са амбицирани бързо да се върнат на върха.



От друга страна, Метц се намира в изключително тежка ситуация. Тимът е на 18-а позиция с едва 13 точки. Гостите имат негативна голова разлика от 22 вкарани и цели 49 допуснати гола, което ясно показва проблемите им в защита. За тях всяка точка е от жизненоважно значение в борбата за оцеляване.

ПСЖ демонстрира силна форма напоследък с три победи, една загуба и едно равенство в последните си пет мача. Парижани направиха впечатляващ обрат срещу Монако с 3:2 в Шампионската лига, но преди това претърпяха изненадваща загуба от Рен с 1:3 в Лига 1. Респектираща беше победата им над Марсилия с 5:0, последвала успех като гост срещу Страсбург с 2:1. В Шампионската лига тимът завърши наравно 1:1 с Нюкасъл в последниякръг от основната фаза.



Метц е в тежка криза с четири загуби и едно равенство в последните пет мача. Най-скорошният от тях беше поражение от Оксер с 1:3. Преди това Метц направи равенство с Лил (0:0), загуби от Анже с 0:1, отстъпи на Лион с 2:5 и падна от Страсбург с 1:2.

Пари Сен Жермен отново ще разчита на младата си звезда Уарен Заир-Емери, който се превърна в неизменна част от титулярния състав на Луис Енрике. Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле вероятно ще водят атаката заедно с Гонсало Рамош. Нуно Мендеш и Ашраф Хакими ще заемат позициите си като крайни защитници, осигурявайки ширина в атаките на отбора.



За Метц грузинският халф Гиорги Цитаишвили се очертава като най-важният играч, от когото се очаква да създава опасности пред вратата на домакините. Гостите ще разчитат и на опита на Бенжамен Стамбули в защита, за да се противопоставят на мощната атака на ПСЖ.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 13 декември 2025 г. в мач от Лига 1, в който Пари Сен Жермен победи Метц като гост с 3:2. Преди това, на 19 май 2024 г., парижани отново надделяха с 2:0 в гостуване.



Историята показва доминация на ПСЖ в директните сблъсъци, като в последните пет срещи столичани имат пет победи, включително впечатляващо 5:0 на "Парк де Пренс" на 21 май 2022 г.

