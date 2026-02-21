Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ има да наваксва в Лига 1

ПСЖ има да наваксва в Лига 1

  • 21 фев 2026 | 06:45
  • 465
  • 0
ПСЖ има да наваксва в Лига 1

Пари Сен Жермен ще посрещне Метц в мач от Лига 1 днес от 22:05 часа на стадион "Парк де Пренс". Главен съдия на двубоя ще бъде Абделфатих Хераджи. Домакиинте ще търсят задължителен успех срещу един от фаворитите за изпадане и едва ли ще изпитат сериозни трудности.

Пари Сен Жермен заема второ място в класирането с 51 точки и впечатляваща голова разлика от 49 вкарани и 19 допуснати гола. Парижани отстъпиха лидерската позиция на Ланс, но са амбицирани бързо да се върнат на върха.

От друга страна, Метц се намира в изключително тежка ситуация. Тимът е на 18-а позиция с едва 13 точки. Гостите имат негативна голова разлика от 22 вкарани и цели 49 допуснати гола, което ясно показва проблемите им в защита. За тях всяка точка е от жизненоважно значение в борбата за оцеляване.

ПСЖ демонстрира силна форма напоследък с три победи, една загуба и едно равенство в последните си пет мача. Парижани направиха впечатляващ обрат срещу Монако с 3:2 в Шампионската лига, но преди това претърпяха изненадваща загуба от Рен с 1:3 в Лига 1. Респектираща беше победата им над Марсилия с 5:0, последвала успех като гост срещу Страсбург с 2:1. В Шампионската лига тимът завърши наравно 1:1 с Нюкасъл в последниякръг от основната фаза.

Метц е в тежка криза с четири загуби и едно равенство в последните пет мача. Най-скорошният от тях беше поражение от Оксер с 1:3. Преди това Метц направи равенство с Лил (0:0), загуби от Анже с 0:1, отстъпи на Лион с 2:5 и падна от Страсбург с 1:2.

Пари Сен Жермен отново ще разчита на младата си звезда Уарен Заир-Емери, който се превърна в неизменна част от титулярния състав на Луис Енрике. Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле вероятно ще водят атаката заедно с Гонсало Рамош. Нуно Мендеш и Ашраф Хакими ще заемат позициите си като крайни защитници, осигурявайки ширина в атаките на отбора.

За Метц грузинският халф Гиорги Цитаишвили се очертава като най-важният играч, от когото се очаква да създава опасности пред вратата на домакините. Гостите ще разчитат и на опита на Бенжамен Стамбули в защита, за да се противопоставят на мощната атака на ПСЖ.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 13 декември 2025 г. в мач от Лига 1, в който Пари Сен Жермен победи Метц като гост с 3:2. Преди това, на 19 май 2024 г., парижани отново надделяха с 2:0 в гостуване.

Историята показва доминация на ПСЖ в директните сблъсъци, като в последните пет срещи столичани имат пет победи, включително впечатляващо 5:0 на "Парк де Пренс" на 21 май 2022 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Мартин Минчев не игра, а Краковия отново не спечели

Мартин Минчев не игра, а Краковия отново не спечели

  • 21 фев 2026 | 03:36
  • 791
  • 0
Меси е готов за старта на сезона в МЛС

Меси е готов за старта на сезона в МЛС

  • 21 фев 2026 | 03:11
  • 1966
  • 0
Зидан застава начело на Франция след Мондиал 2026

Зидан застава начело на Франция след Мондиал 2026

  • 21 фев 2026 | 03:03
  • 1976
  • 0
Визела прекъсна серия от 6 мача без победа

Визела прекъсна серия от 6 мача без победа

  • 21 фев 2026 | 04:52
  • 995
  • 0
УЕФА глоби Барселона с 30 500 евро

УЕФА глоби Барселона с 30 500 евро

  • 21 фев 2026 | 02:43
  • 854
  • 0
Майнц 05 не успя да зарадва Урс Фишер за 60-ия му рожден ден

Майнц 05 не успя да зарадва Урс Фишер за 60-ия му рожден ден

  • 21 фев 2026 | 00:47
  • 1185
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

  • 21 фев 2026 | 07:45
  • 1962
  • 8
Локо (Пд) ще иска да се доближи до топ 4, а Спартак ще гони така желаната победа

Локо (Пд) ще иска да се доближи до топ 4, а Спартак ще гони така желаната победа

  • 21 фев 2026 | 07:30
  • 982
  • 0
Новаци в криза - битката за точки ще е жестока

Новаци в криза - битката за точки ще е жестока

  • 21 фев 2026 | 08:00
  • 1287
  • 1
Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

  • 21 фев 2026 | 07:00
  • 2948
  • 2
Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

  • 21 фев 2026 | 07:15
  • 1362
  • 0
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

  • 20 фев 2026 | 21:20
  • 6815
  • 5