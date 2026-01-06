Ювентус ще опита да се върне към победите срещу коварен съперник

Сасуоло и Ювентус ще се изправят един срещу друг в мач от италианската Серия "А". Двубоят е насрочен за 6 януари 2026 г. от 21:45 часа на стадион "Мапей". Главен съдия на срещата ще бъде Лука Дзуферли. Това е важен мач и за двата отбора, макар те да имат различни амбиции в първенството.

Ювентус заема четвъртата позиция в класирането на Серия "А" с 33 точки от 18 изиграни мача, като "бианконерите" са отбелязали 24 гола и са допуснали 16. След идването на Лучано Спалети се вижда прогрес в представянето и резултатите на "старата госпожа", но равенството с Лече (1:1) в събота развали доброто впечатление. Сега торинци искат бързо да забравят този мач и да се завърнат на победния път. Задачата им обаче не е лесна, защото да гостуванията на Сасуоло по традиция са доста сложни.

От друга страна, Сасуоло е на 10-то място с 23 точки от същия брой мачове, като "неровердите" имат 23 отбелязани и 22 допуснати гола. Домакините се намират в средата на таблицата, но победа в този мач би ги приближила до зоната, даваща право на участие в европейските клубни турнири. Именно това е и целта пред отбора, който ще направи всичко по силите си да спечели или поне да не загуби този мач.

Сасуоло идва след серия от три последователни равенства и само една победа в последните пет мача. "Неровердите" завършиха наравно с Парма (1:1) на 3 януари, преди това също направиха равенство с Болоня (1:1) на 28 декември, а на 21 декември загубиха от Торино (0:1). Преди това отборът записа равенство с Милан (2:2) и победа над Фиорентина (3:1) на 6 декември.

Ювентус, от своя страна, показва по-добра форма с три победи и едно равенство в последните четири мача от Серия "А". "Бианконерите" завършиха наравно с Лече (1:1) в последния си мач на 3 януари, но преди това записаха победи срещу Пиза (0:2), Рома (2:1) и Болоня (0:1). Освен това, торинци победиха и Пафос с 2:0 в мач от Шампионската лига на 10 декември.

В последните пет срещи между двата отбора, Ювентус има лек превес с три победи срещу две за Сасуоло. Последният път, когато тези два отбора се срещнаха, беше на 16 януари 2024 г., когато Ювентус спечели убедително с 3:0 като домакин. Преди това, на 23 септември 2023 г., Сасуоло изненада "бианконерите" с победа с 4:2 на своя стадион. На 16 април 2023 г. "неровердите" отново победиха Ювентус с 1:0 като домакини. В по-ранните срещи от 15 август 2022 г. и 25 април 2022 г., Ювентус спечели съответно с 3:0 и 2:1. Интересно е, че в последните пет мача между тези отбори, домакинът е спечелил четири пъти.

В този мач домакините не могат да разчитат на голямата си звезда Доменико Берарди. Освен него извън сметките са и други двама контузени играчи - Кристиан Волпато и Войо Кулибали.

В Ювентус ситуацията с контузените започва доста да се подобрява. Лучано Спалети разполага с почти всички свои играчи, ако не броим трайно контузените Душан Влахович и Даниеле Ругани. Аркадиуш Милик също е извън сметките за този мач, след като отново получи травма миналата седмица, малко след като бе подновил тренировки.