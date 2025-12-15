Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Скаути от чужбина идват за голмайстора на Септември

Скаути от чужбина идват за голмайстора на Септември

  • 15 дек 2025 | 12:53
  • 405
  • 0

Нападателят на Септември (София) Бертран Фурие отново ще бъде следен изкъсо. Изявите му срещу Лудогорец днес за купата ще са наблюдавани от скаути на чужди отбори. Ръководството на столичани е поставило цена за Фурие между 400-500 хиляди евро, пише “Тема спорт”.

Септември (Сф) и Лудогорец теглят последния късмет от осминафиналната "баница"
Септември (Сф) и Лудогорец теглят последния късмет от осминафиналната "баница"

Заговори се и за интерес на Левски към него, но собственикът Румен Чандъров обяви, че бъдещето на играча е свързано с чужбина. 28-годишният камерунец изнесе силна есен, като в 19 двубоя във всички турнири вкара 11 гола.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Септември (Сф) и Лудогорец теглят последния късмет от осминафиналната "баница"

Септември (Сф) и Лудогорец теглят последния късмет от осминафиналната "баница"

  • 15 дек 2025 | 07:40
  • 4078
  • 9
Струмска слава представи нов вратар

Струмска слава представи нов вратар

  • 15 дек 2025 | 02:44
  • 1506
  • 0
Илиян Филипов скочи на кмета на Пловдив и обяви важна новина за Ботев

Илиян Филипов скочи на кмета на Пловдив и обяви важна новина за Ботев

  • 14 дек 2025 | 19:25
  • 17021
  • 29
Феновете на Ботев (Пд) избраха Николай Минков за футболист №1 за 2025 г.

Феновете на Ботев (Пд) избраха Николай Минков за футболист №1 за 2025 г.

  • 14 дек 2025 | 19:08
  • 1551
  • 2
Кметът на Враца: По-унизителна и незаслужена победа не бях гледал

Кметът на Враца: По-унизителна и незаслужена победа не бях гледал

  • 14 дек 2025 | 18:33
  • 12683
  • 7
Градев пред Сашо Диков: Говори се, че ако Левски не стане шампион, Гонзо си заминава

Градев пред Сашо Диков: Говори се, че ако Левски не стане шампион, Гонзо си заминава

  • 14 дек 2025 | 18:23
  • 30493
  • 118
Виж всички

Водещи Новини

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 1639
  • 4
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 6373
  • 6
Асен Златев е новият президент на БФВТ

Асен Златев е новият президент на БФВТ

  • 15 дек 2025 | 12:11
  • 8359
  • 12
БФС смени медалист от САЩ'94 с бивш рефер

БФС смени медалист от САЩ'94 с бивш рефер

  • 15 дек 2025 | 11:32
  • 8096
  • 2
Очаквайте на живо: Академик Бултекс 99 и Левски влизат в битка за важен успех в Sesame НБЛ

Очаквайте на живо: Академик Бултекс 99 и Левски влизат в битка за важен успех в Sesame НБЛ

  • 15 дек 2025 | 13:13
  • 3119
  • 0
Бетис си хареса новата звезда на Лудогорец

Бетис си хареса новата звезда на Лудогорец

  • 15 дек 2025 | 09:24
  • 8374
  • 2