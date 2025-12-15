Скаути от чужбина идват за голмайстора на Септември

Нападателят на Септември (София) Бертран Фурие отново ще бъде следен изкъсо. Изявите му срещу Лудогорец днес за купата ще са наблюдавани от скаути на чужди отбори. Ръководството на столичани е поставило цена за Фурие между 400-500 хиляди евро, пише “Тема спорт”.

Заговори се и за интерес на Левски към него, но собственикът Румен Чандъров обяви, че бъдещето на играча е свързано с чужбина. 28-годишният камерунец изнесе силна есен, като в 19 двубоя във всички турнири вкара 11 гола.