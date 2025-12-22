Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Компани: Все едно отново сме в пандемията с коронавируса

Компани: Все едно отново сме в пандемията с коронавируса

  • 22 дек 2025 | 03:28
  • 276
  • 0

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани изрази гордостта си от победата с 4:0 над Хайденхайм, постигната въпреки многобройните кадрови проблеми в отбора.За този мач баварците бяха лишени от услугите на ключови фигури като Мануел Нойер, Йошуа Кимих и Александър Павлович, които бяха само част от дългия списък с отсъстващи. Затова наставникът заяви, че се чувства все едно отново е в пандемията с коронавируса.

„Много съм горд, защото тази седмица се чувствах като по време на пандемията от коронавирус. Нямаме случаи на Ковид, но когато лекарят дойде, винаги се страхуваш, че може да загубиш още някой играч“, заяви Компани след мача.

Байерн завърши годината с убедителна победа
Байерн завърши годината с убедителна победа

„В крайна сметка разполагахме с дванадесет опитни футболисти, като Алфонсо Дейвис все още не може да се счита за напълно готов. Разчитахме на младите играчи, а останалите си свършиха работата. Гордея се с начина, по който отборът се справи – не е лесно да спечелиш с 4:0 тук при тези обстоятелства. Не се възползвахме максимално от контраатаките си, с които можехме да решим мача по-рано“, добави той.

С тази победа Байерн се откъсна на девет точки пред Борусия (Дортмунд) на върха в класирането на Бундеслигата преди зимната пауза.

„Имаме добра основа за следващата година. Титлите ще се решават през март, но основите вече са положени. През януари съставът ни ще бъде подсилен отново, точно в правилния момент. Сега ще си починем, а след това продължаваме“, завърши Компани.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бетис изпрати годината със здрав бой над Хетафе

Бетис изпрати годината със здрав бой над Хетафе

  • 22 дек 2025 | 00:24
  • 534
  • 0
Лион с класика на 1/8-финал за Купата на Франция

Лион с класика на 1/8-финал за Купата на Франция

  • 22 дек 2025 | 00:00
  • 533
  • 0
Десетима от Дженоа рухнаха в края срещу Аталанта

Десетима от Дженоа рухнаха в края срещу Аталанта

  • 21 дек 2025 | 23:49
  • 485
  • 0
Аморим: Ние бяхме по-добрият отбор, но важен е само резултатът

Аморим: Ние бяхме по-добрият отбор, но важен е само резултатът

  • 21 дек 2025 | 23:26
  • 1638
  • 0
Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

  • 21 дек 2025 | 23:06
  • 3987
  • 1
Късен гол донесе точка на Херманщат, Иванов не игра

Късен гол донесе точка на Херманщат, Иванов не игра

  • 21 дек 2025 | 22:29
  • 310
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

Рафиня, Ямал и вратарят гарантираха спокойни празници за Барселона на върха

  • 21 дек 2025 | 19:08
  • 28116
  • 783
Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

Морган Роджърс попари Ман Юнайтед с два брилянтни гола и донесе 10-а поредна победа на Астън Вила

  • 21 дек 2025 | 20:27
  • 24716
  • 83
Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

  • 21 дек 2025 | 17:22
  • 15838
  • 13
Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

  • 21 дек 2025 | 23:06
  • 3987
  • 1
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 22252
  • 43
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 14682
  • 20