Компани: Все едно отново сме в пандемията с коронавируса

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани изрази гордостта си от победата с 4:0 над Хайденхайм, постигната въпреки многобройните кадрови проблеми в отбора.За този мач баварците бяха лишени от услугите на ключови фигури като Мануел Нойер, Йошуа Кимих и Александър Павлович, които бяха само част от дългия списък с отсъстващи. Затова наставникът заяви, че се чувства все едно отново е в пандемията с коронавируса.

„Много съм горд, защото тази седмица се чувствах като по време на пандемията от коронавирус. Нямаме случаи на Ковид, но когато лекарят дойде, винаги се страхуваш, че може да загубиш още някой играч“, заяви Компани след мача.

Байерн завърши годината с убедителна победа

„В крайна сметка разполагахме с дванадесет опитни футболисти, като Алфонсо Дейвис все още не може да се счита за напълно готов. Разчитахме на младите играчи, а останалите си свършиха работата. Гордея се с начина, по който отборът се справи – не е лесно да спечелиш с 4:0 тук при тези обстоятелства. Не се възползвахме максимално от контраатаките си, с които можехме да решим мача по-рано“, добави той.

С тази победа Байерн се откъсна на девет точки пред Борусия (Дортмунд) на върха в класирането на Бундеслигата преди зимната пауза.

„Имаме добра основа за следващата година. Титлите ще се решават през март, но основите вече са положени. През януари съставът ни ще бъде подсилен отново, точно в правилния момент. Сега ще си починем, а след това продължаваме“, завърши Компани.

