Дончич влезе в битка за попечителство: Правя всичко това за щастието на дъщерите си

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич се раздели с годеницата си Анамария Голтес, потвърди той за ESPN. Източници, близки до ситуацията, също така съобщават, че словенският баскетболист е в битка за попечителство над двете им дъщери.

"Обичам дъщерите си повече от всичко и направих всичко по силите си те да бъдат с мен в САЩ през сезона, но това не беше възможно, затова наскоро взех трудното решение да прекратя годежа си", заяви Дончич.

"Всичко, което правя, е за щастието на дъщерите ми и винаги ще се боря да бъда с тях и да им осигуря възможно най-добрия живот", добави той.

TMZ съобщи, че Голтес е подала молба за издръжка от Дончич. Според източници на ESPN това е станало в Калифорния, където една от дъщерите му е прекарала с него три месеца миналата пролет, докато другата никога не е била в този щат. Дончич „нямал представа“, че Голтес е подала молбата.

Източници добавиха, че Дончич, който през август подписа тригодишно удължаване на договора с Лейкърс на стойност 165 милиона долара, винаги е издържал семейството си и е плащал разходите на дъщерите си „без ограничения“.

27-годишният Дончич предложи брак на Голтес, която е моден и фитнес модел, през юли 2023 г. Двамата се познават от детството и започват да се срещат през 2016 г. Първата им дъщеря - Габриела, се ражда през ноември 2023-та в САЩ, докато Дончич играе за Далас Маверикс. Няколко месеца след като е трансфериран в Лейкърс, второто им дете - Оливия, се ражда през декември в Словения.

Дончич отсъстваше от отбора по-рано този сезон, докато пътуваше до Словения, за да присъства на раждането на Оливия, пропускайки мачовете срещу Торонто Раптърс на 4 декември и Бостън Селтикс на 5 декември. По време на това посещение Дончич изразил желание да вземе Габриела обратно в САЩ със себе си. Годеницата му обаче се възпротивила и дори повикала полиция", заявиха източници за ESPN.

Служителите на реда са пристигнали на място в родилния дом в Кран на 6 декември, за да разпитат Голтес. Разпитали са и Дончич в дома му. Според полицейски доклад, до който ESPN е получил достъп, полицаите „не са открили елементи на престъпление или нарушение“, извършени от Дончич. Дончич е отлетял обратно за САЩ по-късно същия ден. Оттогава не е виждал дъщерите си, нито Голтес.

Окончателен край

Миналата седмица Голтес изтри всички общи снимки с Дончич от профила си в Instagram, което предизвика онлайн спекулации относно статуса на двойката. На 26 февруари Дончич подаде молба до словенските съдилища за временна мярка, търсейки спешен контакт с Габриела и Оливия. Откакто отлетя за Лос Анджелис на 26 септември за тренировъчния лагер на Лейкърс, Дончич е виждал дъщерите си само два дни.