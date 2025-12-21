Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Хайденхайм 0:2 Байерн, Олисе с втория гол

Хайденхайм 0:2 Байерн, Олисе с втория гол

  • 21 дек 2025 | 18:52
  • 1179
  • 16

Хайденхайм и Байерн играят при резултат 0:2. Йосип Станишич откри резултата в 15-ата минута, а Майкъл Олисе се разписа в 32-ата минута.

Доминацията на баварците започна от самото начало, а домакините почти не играеха с топката и много бързо се върнаха в глуха защита. Байерн редеше атака след атака и защитата на Хайденхайм бе поставена под сериозен натиск. След няколко опасни центрирания, които не доведоха до удар, се стигна до 15-ата минута. Тогава след ъглов удар Та отклони топката с глава, вратарят се намеси, но кълбото стигна до Станишич и той я прати в мрежата.

Попадението накара домакините да се активизират в предни позиции. Те успяха да организират една отлична контраатака, която завърши с лошо подаване. След това стигнаха до опасна ситуация, но ударът на Пирингер бе доста неточен. Това бе добър период за Хайденхайм, а в 29-ата минута ниско центриране на Фьоренбах мина покрай няколко негови съотборници в наказателното поле.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Освирканият Винисиус премахна профилната си снимка с екипа на Реал Мадрид

Освирканият Винисиус премахна профилната си снимка с екипа на Реал Мадрид

  • 21 дек 2025 | 13:50
  • 12452
  • 21
Естудиантес триумфира с шампионския трофей на Аржентина след късен обрат

Естудиантес триумфира с шампионския трофей на Аржентина след късен обрат

  • 21 дек 2025 | 10:19
  • 4784
  • 0
Португалец пое Леванте

Португалец пое Леванте

  • 21 дек 2025 | 10:10
  • 1364
  • 0
Реал Сосиедад се довери на американец

Реал Сосиедад се довери на американец

  • 21 дек 2025 | 09:59
  • 1348
  • 2
Артета: Трябваше да вкараме втори или трети гол, за да бъдем по-спокойни

Артета: Трябваше да вкараме втори или трети гол, за да бъдем по-спокойни

  • 21 дек 2025 | 09:48
  • 2163
  • 6
Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

  • 21 дек 2025 | 08:54
  • 8421
  • 64
Виж всички

Водещи Новини

Виляреал 0:2 Барселона, Ямал заби втория

Виляреал 0:2 Барселона, Ямал заби втория

  • 21 дек 2025 | 18:12
  • 7176
  • 237
Астън Вила 0:0 Манчестър Юнайтед, големи възможности и за двата отбора

Астън Вила 0:0 Манчестър Юнайтед, големи възможности и за двата отбора

  • 21 дек 2025 | 17:29
  • 3412
  • 5
Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

  • 21 дек 2025 | 17:22
  • 5324
  • 5
Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

  • 21 дек 2025 | 10:37
  • 27055
  • 152
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 15781
  • 32
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 8068
  • 10