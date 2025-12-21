Хайденхайм 0:2 Байерн, Олисе с втория гол

Хайденхайм и Байерн играят при резултат 0:2. Йосип Станишич откри резултата в 15-ата минута, а Майкъл Олисе се разписа в 32-ата минута.

Доминацията на баварците започна от самото начало, а домакините почти не играеха с топката и много бързо се върнаха в глуха защита. Байерн редеше атака след атака и защитата на Хайденхайм бе поставена под сериозен натиск. След няколко опасни центрирания, които не доведоха до удар, се стигна до 15-ата минута. Тогава след ъглов удар Та отклони топката с глава, вратарят се намеси, но кълбото стигна до Станишич и той я прати в мрежата.

Попадението накара домакините да се активизират в предни позиции. Те успяха да организират една отлична контраатака, която завърши с лошо подаване. След това стигнаха до опасна ситуация, но ударът на Пирингер бе доста неточен. Това бе добър период за Хайденхайм, а в 29-ата минута ниско центриране на Фьоренбах мина покрай няколко негови съотборници в наказателното поле.

Следвай ни:

Снимки: Imago