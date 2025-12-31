Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Лацио се интересува от защитник на Виляреал

Лацио се интересува от защитник на Виляреал

  • 31 дек 2025 | 04:10
Лацио се интересува от защитник на Виляреал

Ръководството на Лацио все още не е взело окончателно решение за бъдещето на Нуно Тавареш, но междувременно обмисля привличането на Алфонсо Педраса от Виляреал и Аарон Мартин от Дженоа.

Треньорът на "бианкочелестите" Маурицио Сари неведнъж е изразявал разочарованието си от бившия играч на Арсенал Нуно Тавареш. Португалецът е силен в атака, но показва сериозни слабости в защита при схема на игра 4-3-3. Той може да бъде продаден през януарския трансферен прозорец, а клубът вече търси негови заместници, след като забраната за нови попълнения беше вдигната.

Интересна цел за „орлите“ е Педраса, чийто договор с Виляреал изтича в края на настоящия сезон. Според трансферния експерт Алфредо Педула, вече е осъществен контакт с 29-годишния футболист, който се намира в пика на кариерата си.

Лацио продава Нуно Тавареш в Саудитска Арабия
Лацио продава Нуно Тавареш в Саудитска Арабия

Педраса е известен като по-стабилен в дефанзивен план и дори записа един мач за националния отбор на Испания през октомври 2023 г.

Друг потенциален вариант за римския клуб е настоящият ляв бек на Дженоа Аарон Мартин. Той беше в полезрението на Лацио още през лятото, преди финансовите ограничения в клуба да станат ясни.

Снимки: Imago

