Пеп към журналистите: Искате да ме уволните ли? Челси загуби невероятен мениджър и невероятен човек

  • 2 яну 2026 | 16:22
Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола говори пред медиите и за неделното дерби срещу Челси. Испанецът направи доста любопитни коментари, особено с оглед на уволнението на Енцо Мареска от лондонския клуб, който пък е спряган за наследник именно на Пеп начело на „гражданите“.

„Всичко, което мога да кажа, е, че от моя гледна точка Челси загуби невероятен мениджър и невероятен човек. Това е решение на ръководството на Челси, така че нямам какво да кажа. Изключително съм щастлив в клуба, в който съм. Моят клуб е изключителен“, каза Гуардиола.

Той беше попитан за твърденията, че Мареска вече говорил със Сити, за да го наследи на поста: "Нямам представа. Сигурен съм, че вие имате повече информация от мен. Как мога да ви дам информация за мнение, което е само мнение и слух? Няма да отговоря на този въпрос. Искате да ме уволните? Заплатата ми е толкова висока, че имам още една година“.

"Дали ще съм тук и през следващия сезон? О, Боже мой. Имам договор. Казвал съм го хиляди пъти, знам, че ви е омръзнало да ме слушате, аз съм тук от десет години и ви обещавам, че един ден ще си тръгна, но имам договор, щастлив съм и искам да се боря с моя отбор.

Ръководството ме уважава – доказаха го миналия сезон, когато не спечелихме нито един мач в продължение на три месеца, а те ме подкрепиха“, продължи Пеп.

За самия мач и проблемите в отбора мениджърът на Манчестър Сити каза: „Мачът срещу Челси винаги е бил опасен. Наистина добър. Всяка среща в Премиър Лийг е опасна. В този период да имаме два мача като гости е много изтощително. Двата мача срещу Нотингам Форест и Съндърланд бяха трудни.

Ще видим какво ще се случи. Родри се завърна, както и Жереми Доку. Трябва да бъдем внимателни. Ще поговорим с лекарите, с физиотерапевтите – ще видим. Савиньо ще липсва, но колкото повече проблеми имаме, толкова по-силни ще бъдем.

Бих казал, че трябва да изчакаме малко, за да видим най-доброто от Родри, защото току-що се завърна. Тичайки напред и назад, трябва да бъдеш внимателен.Винаги, когато Родри е на терена, ние сме по-добри. Родри е Родри. Ние сме по-добри и всички се чувстват по-добре. Всички го знаят, но трябва да бъдем внимателни".



