Гуардиола: Създадохме достатъчно положения, но ги пропуснахме

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола коментира равенството 0:0 при гостуването на Съндърланд, като изрази съжаление за пропуснатите възможности.

„Това е много трудно място за гостуване. Не успяхме да реализираме множество положения буквално от голлинията, а не от най-трудните. През първото полувреме не изпълнихме това, за което говорихме, но като цяло се получи един наистина добър мач“, заяви Гуардиола.

„Трябваше да пробиваме линиите им и да действаме хладнокръвно. През втората част играта ни се подобри, момчетата дадоха всичко от себе си. Сега са малко обезкуражени, но трябва да държим главите си високо, защото след три дни ни предстои тежък двубой с Челси“, добави Пеп.

Той подчерта, че отборът му е създал достатъчно голови ситуации, особено след почивката.

„Създадохме достатъчно шансове и играхме добре през второто полувреме. Отдадеността и желанието бяха на ниво, първата част беше по-различна. Имахме много възможности – две положения пред Савиньо през втората част, шансове за Жереми Доку, Йошко Гвардиол, Фил Фоудън и Ерлинг Холанд. Моментите бяха много, но за съжаление не успяхме да ги реализираме“, завърши мениджърът на „гражданите“.

Снимки: Gettyimages