Селекционерът на Кот д'Ивоар: Африканският футбол се нуждае от още един силен турнир

  • 31 дек 2025 | 01:57
Селекционерът на националния отбор на Кот д'Ивоар Емерс Фае заяви, че е съгласен Купата на африканските нации да се провежда на четири години, стига това да допринесе за развитието на футбола на континента.

"Това може да се окаже добро решение, ако заедно с това се направят неща за развитието на африканския футбол", каза Фае, който е бивш младежки национал на Франция и основна част от кариерата си е прекарал в Лига 1, но след това играе за националния тим на Кот д'Ивоар, за който има 44 срещи.

В навечерието на този турнир президентът на Африканската футболна конфедерация Патрис Моцепе заяви, че КАН ще се провежда вече на четири години от 2028, а не всеки две. Тази промяна цели хармонизирането със световния футболен календар. Това съобщение предизвика многобройни критики, като се вижда отстъпка пред ФИФА и мощните европейски клубове.

"Днес имаме шанса да имаме по-добра инфраструктура в Африка, да имаме по-организирани отбори, по-добри футболисти, голяма част от които играят в силните европейски тимове", анализира Фае.

“КАН на четири години ще позволи да имаме силен турнир всеки две години със Световното първенство, но трябва абсолютно и да има още един голям турнир в Африка - нещо като Лигата на нациите в Европа", смята треньорът.

"Лигата на нациите в Европа е интересна, защото предлага топ мачове. В Африка такъв турнир ще ни помогне да се развиваме, да прогресираме. Ще имаме всяка година мачове, като Мароко - Сенегал, Кот д'Ивоар - Тунис или Алжир - Мали", добави той.

Снимки: Imago

