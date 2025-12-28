Мозамбик надделя над Габон в истинско голово шоу

Мозамбик спечели с 3:2 срещу Габон в мач от втория кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации. Файсабл Бангал (37’), Жени Катамо (42’, дузпа) и Диого Калила (52’) бяха точни за победителите, а за “пантерите” се разписаха Пиер-Емерик Обамеянг (45+5’) и Алекс Мукету-Мусунда (76’). С този успех “мамбите” са трети в своята група, но с равен актив с фаворитите Кот д’Ивоар и Камерун.

Мозамбик взе преднина от две попадения с два бързи гола в края на първото полувреме. В 37-ата минута Жени Катамо центрира от ъглов удар, а Файсал Бангал реализира с глава. Само две минути след това Бруно Екуеле Манга извърши нарушение, което доведе до дузпа. Асистентът на първото попадение Катамо този път се нае с изпълнението и удвои преднината след удар в долния десен ъгъл на Лойс Мбаба.

Мозамбик можеше да вземе още по-сериозна преднина малко след това, когато Вити нацели напречната греда. Ситуацията се промени секунди след това, когато Пиер-Емерик ОБамеянг върна един гол за Габон. В началото на втората част преднината на “мамбите” отново набъбна на две попадения, след като Диого Калила се разписа с глава след центриране на Вити. Четвърт час преди края на редовното време Габон отново намали чрез Алекс Мукету-Мусуна.

В добавеното време пък Катамо вкара второто си попадение в мача, но то не бе засечено поради засада, но играчите на Мозамбик все пак се поздравиха с трите точки. От своя страна Габон пък продължава да е на дъното на група F след две поредни поражения.