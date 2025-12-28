Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мозамбик
  3. Мозамбик надделя над Габон в истинско голово шоу

Мозамбик надделя над Габон в истинско голово шоу

  • 28 дек 2025 | 17:08
  • 1301
  • 1
Мозамбик надделя над Габон в истинско голово шоу

Мозамбик спечели с 3:2 срещу Габон в мач от втория кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации. Файсабл Бангал (37’), Жени Катамо (42’, дузпа) и Диого Калила (52’) бяха точни за победителите, а за “пантерите” се разписаха Пиер-Емерик Обамеянг (45+5’) и Алекс Мукету-Мусунда (76’). С този успех “мамбите” са трети в своята група, но с равен актив с фаворитите Кот д’Ивоар и Камерун.

Мозамбик взе преднина от две попадения с два бързи гола в края на първото полувреме. В 37-ата минута Жени Катамо центрира от ъглов удар, а Файсал Бангал реализира с глава. Само две минути след това Бруно Екуеле Манга извърши нарушение, което доведе до дузпа. Асистентът на първото попадение Катамо този път се нае с изпълнението и удвои преднината след удар в долния десен ъгъл на Лойс Мбаба.

Мозамбик можеше да вземе още по-сериозна преднина малко след това, когато Вити нацели напречната греда. Ситуацията се промени секунди след това, когато Пиер-Емерик ОБамеянг върна един гол за Габон. В началото на втората част преднината на “мамбите” отново набъбна на две попадения, след като Диого Калила се разписа с глава след центриране на Вити. Четвърт час преди края на редовното време Габон отново намали чрез Алекс Мукету-Мусуна.

В добавеното време пък Катамо вкара второто си попадение в мача, но то не бе засечено поради засада, но играчите на Мозамбик все пак се поздравиха с трите точки. От своя страна Габон пък продължава да е на дъното на група F след две поредни поражения.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

  • 28 дек 2025 | 15:30
  • 14199
  • 3
Украински национал може да премине в Галатасарай

Украински национал може да премине в Галатасарай

  • 28 дек 2025 | 07:43
  • 3364
  • 0
Интер няма право на грешка срещу Аталанта

Интер няма право на грешка срещу Аталанта

  • 28 дек 2025 | 07:09
  • 2997
  • 3
Милан може да се качи временно на върха в Серия А при победа срещу Верона

Милан може да се качи временно на върха в Серия А при победа срещу Верона

  • 28 дек 2025 | 06:50
  • 6916
  • 5
Джилардино: Пиза заслужаваше повече, но класата на Ювентус си каза думата

Джилардино: Пиза заслужаваше повече, но класата на Ювентус си каза думата

  • 28 дек 2025 | 06:12
  • 2246
  • 0
Спалети: Трябваше да рискуваме, защото се затруднявахме да създаваме пространства

Спалети: Трябваше да рискуваме, защото се затруднявахме да създаваме пространства

  • 28 дек 2025 | 05:20
  • 5747
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

  • 28 дек 2025 | 18:01
  • 4132
  • 8
Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

  • 28 дек 2025 | 18:30
  • 1749
  • 0
В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

  • 28 дек 2025 | 10:22
  • 28380
  • 79
Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

  • 28 дек 2025 | 15:30
  • 14199
  • 3
Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

  • 28 дек 2025 | 11:58
  • 12398
  • 2
Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

  • 28 дек 2025 | 14:44
  • 14883
  • 11