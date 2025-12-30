Популярни
  • 30 дек 2025 | 17:47
Пиер-Емерик Обамеянг ще пропусне последния мач на Габон на Купата на африканските нации и ще се лекува на базата на клубния си отбор Марсилия, съобщава футболната федерация на страната. Той получи травма в бедрото още преди началото на турнира, но игра срещу Мозамбик и Камерун.  

"Предвид предварителното споразумение между Марсилия и медицинския щаб на Габон, Обамеянг преминаваше прегледи ежедневно", съобщават от федерацията. 

"Последните тестове, проведени в деня след мача с Мозамбик, откриха дискомфорт в бедрото на левия крак. След разочароващия резултат, който означаваше отпадане в груповата фаза, медицинският щаб и клубът на футболиста взеха решение да го извадят от групата за последния двубой", пишат още от Габон. 

