Обамеянг ще пропусне последния мач на Габон

Пиер-Емерик Обамеянг ще пропусне последния мач на Габон на Купата на африканските нации и ще се лекува на базата на клубния си отбор Марсилия, съобщава футболната федерация на страната. Той получи травма в бедрото още преди началото на турнира, но игра срещу Мозамбик и Камерун.

"Предвид предварителното споразумение между Марсилия и медицинския щаб на Габон, Обамеянг преминаваше прегледи ежедневно", съобщават от федерацията.

Injured Aubameyang to miss international swansong with Gabon https://t.co/SjeakRVove https://t.co/SjeakRVove — Reuters (@Reuters) December 30, 2025

"Последните тестове, проведени в деня след мача с Мозамбик, откриха дискомфорт в бедрото на левия крак. След разочароващия резултат, който означаваше отпадане в груповата фаза, медицинският щаб и клубът на футболиста взеха решение да го извадят от групата за последния двубой", пишат още от Габон.