Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Зак Браун трябва да купи на Ландо Норис Pagani Zonda за титлата?

Зак Браун трябва да купи на Ландо Норис Pagani Zonda за титлата?

  • 29 дек 2025 | 19:10
  • 442
  • 0

Новият световен шампион във Формула 1 Ландо Норис ще получи изключителен подарък за титлата, осигурен му от шефа на Макларън Зак Браун, съобщи вестник Mirror.

Вече стана ясно, че Норис ще получи 5 милиона евро премия от Макларън, но и допълнително поощрение – рядък и много скъп автомобил. Как обаче се е стигнало до тази уговорка?

И Уилямс е вариант за инженера на Верстапен
И Уилямс е вариант за инженера на Верстапен

Още през 2024 година Норис обясни пред The Telegraph, че се е разбрал със Зак Браун, че ако стане световен шампион, американецът ще му подари автомобил. Пилотът обаче не пожела да сподели повече подробности за уговорката им.

И сега стана ясно, че Норис и Браун са се разбрали за италианския супер автомобил Pagani Zonda. Като всяко едно от творенията на Хорацио Пагани и този модел е истинска класика и е безобразно скъп.

Фернандо Алонсо разходи още едно автомобилно бижу в Монте Карло
Фернандо Алонсо разходи още едно автомобилно бижу в Монте Карло

Моделът Zonda се произвежда до 2019 година, като на пазара излязоха точно 140 коли. В зависимост от версията и оборудването цените им варират от 2,5 до 10 милиона евро. Което означава, че Зак Браун е изправен пред сериозен разход.

Zonda се задвижва от V12 мотор на Мерцедес с работен обем 6 или 7,3 литра и мощност 550 конски сили при по-силната версия.

Норис колекционира скъпи автомобили, като се знае, че притежава няколко модела на Макларън, както Ферари F40 и Ламборгини Miura.

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън притежаваше Zonda, но продаде колата през 2021 година, като цената й беше 10 милиона евро. Две години по-късно новият собственик направи тежка катастрофа със същия автомобил.

Ландо Норис сложи край на интересна доминация
Ландо Норис сложи край на интересна доминация

Снимки: RM Sotheby's

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Ще има ли Тойота дума при избора на пилоти на Хаас?

Ще има ли Тойота дума при избора на пилоти на Хаас?

  • 28 дек 2025 | 15:13
  • 1944
  • 0
Гран При на Турция близо до завръщане във Формула 1, но при едно условие

Гран При на Турция близо до завръщане във Формула 1, но при едно условие

  • 28 дек 2025 | 13:18
  • 9296
  • 2
Фенската подкрепа изненадала Верстапен в преследването на петата титла

Фенската подкрепа изненадала Верстапен в преследването на петата титла

  • 28 дек 2025 | 12:28
  • 2828
  • 3
Макс Верстапен засенчи шампиона Норис в интересна класация

Макс Верстапен засенчи шампиона Норис в интересна класация

  • 28 дек 2025 | 11:44
  • 4805
  • 3
Ще има ли Ауди правни проблеми с първия си болид за Формула 1?

Ще има ли Ауди правни проблеми с първия си болид за Формула 1?

  • 28 дек 2025 | 11:13
  • 4545
  • 1
Фабио Ди Джанантонио критикува дългия календар на MotoGP

Фабио Ди Джанантонио критикува дългия календар на MotoGP

  • 28 дек 2025 | 10:56
  • 1604
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

  • 29 дек 2025 | 16:15
  • 29403
  • 32
Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

  • 29 дек 2025 | 14:57
  • 56866
  • 1
Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

Алекс Николов е все по-близо до върха на световния волейбол

  • 29 дек 2025 | 16:35
  • 12179
  • 2
Здрава битка и изравнени сили във Варна!

Здрава битка и изравнени сили във Варна!

  • 29 дек 2025 | 19:40
  • 3983
  • 4
Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 32366
  • 21
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 62687
  • 150