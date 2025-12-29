Зак Браун трябва да купи на Ландо Норис Pagani Zonda за титлата?

Новият световен шампион във Формула 1 Ландо Норис ще получи изключителен подарък за титлата, осигурен му от шефа на Макларън Зак Браун, съобщи вестник Mirror.

Вече стана ясно, че Норис ще получи 5 милиона евро премия от Макларън, но и допълнително поощрение – рядък и много скъп автомобил. Как обаче се е стигнало до тази уговорка?

Pagani Zonda R Evo 🇮🇹 pic.twitter.com/kixINv37HQ — Cars United 𝕏 (@CarsUnitedx) December 29, 2025

И Уилямс е вариант за инженера на Верстапен

Още през 2024 година Норис обясни пред The Telegraph, че се е разбрал със Зак Браун, че ако стане световен шампион, американецът ще му подари автомобил. Пилотът обаче не пожела да сподели повече подробности за уговорката им.

И сега стана ясно, че Норис и Браун са се разбрали за италианския супер автомобил Pagani Zonda. Като всяко едно от творенията на Хорацио Пагани и този модел е истинска класика и е безобразно скъп.

Фернандо Алонсо разходи още едно автомобилно бижу в Монте Карло

Моделът Zonda се произвежда до 2019 година, като на пазара излязоха точно 140 коли. В зависимост от версията и оборудването цените им варират от 2,5 до 10 милиона евро. Което означава, че Зак Браун е изправен пред сериозен разход.

Zonda се задвижва от V12 мотор на Мерцедес с работен обем 6 или 7,3 литра и мощност 550 конски сили при по-силната версия.

Норис колекционира скъпи автомобили, като се знае, че притежава няколко модела на Макларън, както Ферари F40 и Ламборгини Miura.

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън притежаваше Zonda, но продаде колата през 2021 година, като цената й беше 10 милиона евро. Две години по-късно новият собственик направи тежка катастрофа със същия автомобил.

Ландо Норис сложи край на интересна доминация

Снимки: RM Sotheby's