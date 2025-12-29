Популярни
Ландо Норис сложи край на интересна доминация

  • 29 дек 2025 | 14:09
  • 247
  • 0

Световната титла на Ландо Норис, спечелена тази година в оспорвана битка със съотборника му в Макларън Оскар Пиастр и Макс Верстапен с Ред Бул, сложи край на интересна доминация в най-новата история на Формула 1.

Британецът стана първият световен шампион от 2010 година насам, който не се състезава за Ред Бул или Мерцедес.

И Уилямс е вариант за инженера на Верстапен
И Уилямс е вариант за инженера на Верстапен

През 2010 Себастиан Фетел спечели първата си от четирите поредни световни титли с Ред Бул. Когато доминацията на болидите на Ейдриън Нюи приключи започна ерата на Мерцедес – две титли за Люис Хамилтън през 2014 и 2015, след това титлата на Нико Розберг през 2016 и след това още четири поредни световни титли за Хамилтън.

Макс Верстапен спечели по скандален начин първата си световна титла през 2021 и върна Ред Бул на върха, а след това последваха още три титли – общо четири поредни за нидерландеца.

Гран При на Турция близо до завръщане във Формула 1, но при едно условие
Гран При на Турция близо до завръщане във Формула 1, но при едно условие

И през 2025 Ландо Норис детронира Макс, а година по-рано Макларън свали от върха при конструкторите Ред Бул. Сега предстои да видим какво ще е разпределението на силите в началото на новата ера от развитието на Формула 1 с влизането в сила на следващия пакет технически правила за предстоящия сезон.

Макс Верстапен засенчи шампиона Норис в интересна класация
Макс Верстапен засенчи шампиона Норис в интересна класация
Снимки: Gettyimages

